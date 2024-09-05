Глава региона Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты в сфере коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры

В четверг, 5 сентября, в правительстве Самарской области врио губернатора Вячеслав Федорищев представил Программу социально-экономического развития региона на ближайшие пять лет, которая была подготовлена вместе с жителями и экспертами.

В числе приоритетных направлений - обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни. "Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг требует безотлагательных действий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Ежегодная замена коммунальных сетей должна достичь от 2 до 5% от общей протяженности", - отметил Вячеслав Федорищев.

К 2030 г. планируется создать возможность подключения к сетям газораспределения еще не менее 25 тыс. домовладений, дополнительно газифицировать более 70 населенных пунктов области. В целом будет проведена большая работа по увеличению объемов инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры: капремонт жилого фонда, газификация, водоснабжение и водоотведение.

При реализации комплексного подхода к работе с территориями будет выстраиваться прозрачная и понятная градостроительная политика.

"Ключевые задачи здесь - ужесточение градостроительных регламентов, современные требования к качеству городской среды, внешнего облика зданий и благоустройства общественных и дворовых пространств", - подчеркнул глава области.

В рамках нового национального проекта "Инфраструктура для жизни" сформирована сеть опорных населенных пунктов - точек роста региона. "В него включены 33 населенных пункта Самарской области, это все города и практически все административные центры наших районов. Поставлена задача по улучшению качества среды жизни в них на 30% к 2030 году. Разработаем мастер-планы населенных пунктов. Пилотные для Самары, Тольятти и Сызрани начнем готовить уже в этом году", - пояснил Вячеслав Федорищев.

Запланировано усилить работу по благоустройству. Цель - создать и отремонтировать свыше 5 тыс. общественных пространств и дворовых территорий, то есть вдвое больше показателей предыдущих пяти лет.

"Все подходы применим в проектах комплексного развития территорий, сегодня их свыше 20 и будет гораздо больше. Будем создавать новые центры притяжения с креативными и современными пространствами. Наиболее крупные из них - территория стрелки рек Волги и Самары, а также район стадиона "Самара Арена", - отметил глава региона.

Качество жизни и экономика также зависят от состояния транспортной инфраструктуры. Планируется построить и отремонтировать не менее 2200 км дорог в регионе, в том числе в муниципальных образованиях - 1200 км дорог. "Не менее 85% дорожной сети в Самарско-Тольяттинской агломерации к 2030 году будет соответствовать нормативу. Завершим строительство недостроенного участка проспекта Карла Маркса от проспекта Кирова до границы городского округа Самара с реконструкцией участка автомагистрали "Центральная". Уделим большое внимание приведению в нормативное состояние улиц, дорог, дворовых территорий и проездов во всех муниципальных образованиях", - добавил руководитель области.

В числе стратегических задач - обновление подвижного состава. Запланировано в течение ближайших пяти лет выпустить на линии 1100 новых автобусов, 120 троллейбусов, 225 новых трамваев. "И это не окончательные цифры, мы будем расширять направление. В городском округе Самара проведем модернизацию причальных сооружений и построим новое здание речного вокзала. Обеспечим обновление флота. Уже сейчас в планах - закупка шести малых пассажирских круизных судов и четырех судов типа "Валдай", - пояснил глава субъекта.

Также планы по программе развития затрагивают сферу жилищного строительства. Предполагается возвести не менее 10 млн кв. м жилья, внедрить механизмы строительства арендного жилья.

"Расселять аварийное жилье планируем через участие в новой программе по устойчивому сокращению непригодного для проживания аварийного фонда с привлечением средств фонда развития территорий в девяти городских округах и 15 муниципальных районах региона общей площадью 228 тыс. кв. метров. Важной задачей является полная ликвидация к 2029 году сложившейся задолженности по предоставлению жилья детям-сиротам", - подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Еще один приоритет - экологическое благополучие, соблюдение баланса между экономическим развитием и сохранением природных богатств региона. Как отметил Вячеслав Федорищев, усилится контроль за выбросами в атмосферу и сбросами в водные источники. "К 2029 году число пунктов территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха увеличим до семи, а на границах Самарской области будут действовать четыре гидрохимических пункта транзитного мониторинга. В результате реализации мероприятий по оздоровлению водных объектов будут улучшены условия для комфортного проживания не менее 250 тысяч наших жителей. К концу 2029 года планируем расчистку участков русел рек протяженностью более 30 км и водных объектов площадью 77 га", - пояснил он.

Совместно с бизнесом планируется создавать мощности и условия для обработки ТКО. "Наша задача - это переход к экономике замкнутого цикла. Введем систему сортировки и раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Ликвидируем семь объектов накопленного вреда окружающей среде. Мы уже проектируем эти работы", - подчеркнул руководитель региона.

Особые задачи - сохранение и расширение площади особо охраняемых природных территорий, защита и восстановление редких и исчезающих видов растений и животных. Для обеспечения баланса выбытия и воспроизводства лесов запланирована высадка более чем 4000 га леса.