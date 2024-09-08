По факту пожара в Бузулукском бору возбуждено уголовное дело

По результатам проверки Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений).

Как сообщает ведомство, в результате пожара в Скобелевском участковом лесничестве нацпарка "Бузулукский бор" на территории Борского района выгорело более 1,5 га земель лесного фонда. Огнем был уничтожен лес в объеме почти 130 кубометров. Ущерб, причиненный лесным ресурсам, предварительно составил около 12 млн рублей.