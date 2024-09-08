По факту пожара в Бузулукском бору возбуждено уголовное дело

По результатам проверки Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений).
Как сообщает ведомство, в результате пожара в Скобелевском участковом лесничестве нацпарка "Бузулукский бор" на территории Борского района выгорело более 1,5 га земель лесного фонда. Огнем был уничтожен лес в объеме почти 130 кубометров. Ущерб, причиненный лесным ресурсам, предварительно составил около 12 млн рублей.
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Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.