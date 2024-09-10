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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

ВТБ и М2 выяснили, сколько зарплат самарцам придется отложить для покупки квартиры

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты банка ВТБ и экосистемы недвижимости М2 ("Метр квадратный") проанализировали динамику средних зарплат и стоимости квадратного метра в разных регионах России. Самым доступным жилье на первичном и вторичном рынке оказалось в Ненецком, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Здесь среднестатистический житель может накопить на покупку квартиры примерно на два года быстрее, чем в среднем по России.

Вторичное жилье

Верхние строчки рейтинга по доступности жилья на вторичном рынке занимают Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Магаданская область, Ненецкий автономный и Ханты-Мансийский автономный округа. В этих регионах для покупки средней по площади квартиры (57,6 кв. м) необходимо от 39 до 46 заработных плат. Другими словами, жителям этих субъектов нужно откладывать всю свою зарплату примерно 3-4 года. Для сравнения, в среднем по стране для покупки такого жилья необходимо откладывать весь доход около 6 лет.

Стоит отметить, что в ТОП-15 с самым доступным жильем входят не только субъекты с высоким уровнем дохода, но и те, где он ниже, чем в среднем по России. Лидирующие позиции в списке таким регионам обеспечивает достаточно низкая стоимость жилья. Например, жители Челябинской области, имея ежемесячный доход 71,7 тысячи, могут купить среднюю квартиру за 5 лет и 2 месяца.

В Самарской области для того, чтобы купить среднюю квартиру на вторичном рынке, потребуется накопить сумму, эквивалентную 91 зарплате. Средний доход в регионе на момент проведения исследования составлял 66 тысяч рублей, а стоимость одного "квадрата" вторичного жилья — 104,5 тыс. рублей. Вместе с тем, в регионе уровень обеспеченности жильем на начало 2024 года близок к среднероссийскому — 30 кв. м на человека (в среднем по стране — 28,8 кв. м на человека).

Замыкают рейтинг доступности жилья на вторичном рынке Москва, Республика Алтай, Республика Крым, Краснодарский край и Севастополь. В этих регионах для покупки средней по площади квартиры необходимо от 128 до 157 заработных плат.

Новостройки

Верхние строчки рейтинга доступности жилья на первичном рынке, по данным ВТБ и М2, занимают Ненецкий, Ямало-Ненецкий автономные округа, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Магаданская область. Таким образом, ТОП-5 на первичном рынке очень похож на лидеров вторичного рынка. Главное отличие здесь заключается в сроках, необходимых для формирования накоплений.

Например, для покупки средней квартиры на "вторичке" в Магаданской области необходимо откладывать всю зарплату 3,8 лет, а на первичном рынке — чуть больше 4,6 лет. Это связано с текущей разницей цен на первичном и вторичном рынках жилой недвижимости, которая остается примерно на уровне 44–45%. По итогам 2 квартала 2024 года наибольший разрыв в стоимости "квадрата" жилья наблюдается в Московской, Астраханской и Челябинской областях (70%, 64% и 50% соответственно).

Гид потребителя

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