Самарский амбулаторный центр медицинской реабилитации оснастили современной медтехникой

В Городской амбулаторный центр медицинской реабилитации Самарской поликлиники № 6 Промышленного района поступили почти 60 единиц нового оборудования и мебели, в том числе 12 физиотерапевтических аппаратов, 10 тренажеров и ортезы для верхних конечностей. Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация".
Благодаря современному оборудованию повышается качество медицинской реабилитации для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, после перенесённых инсультов, инфаркта миокарда, стентирования, а также травм и операций на позвоночник.
В Городском амбулаторном центре медицинской реабилитации оказывают различные виды помощи в амбулаторных условиях — лечебная физкультура, массаж, физиотерапевтические процедуры, занятия на тренажерах.
"Например, современный тренажер для оценки двигательной активности пациента с биологической обратной связью снабжён биометрическими датчиками, которые регистрируют патологии движения. Кроме того, поступили тренажеры-платформы для системы стабилографии для пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, при травмах и операциях на нижних конечностях, а также реабилитационная система для тренировки координации", — рассказала заведующая центром Мария Коновалова.
В этом подразделении пациенты получают помощь по направлению лечащего врача после прохождения первого этапа реабилитации в стационаре.
"Своевременная медицинская реабилитация многократно увеличивает эффективность восстановления пациента после полученной травмы или перенесённого заболевания нервной системы. Это способствует более быстрому восстановлению функций, улучшению возможности самообслуживания, и, как следствие, снижению инвалидизации и нахождения на длительном больничном", — отметила Мария Евгеньевна.
Преобразование медицинской инфраструктуры региона продолжается благодаря федеральным проектам, в том числе национальному проекту "Здравоохранение", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина, и региональной поддержке. Напомним, по инициативе главы региона Вячеслава Федорищева из областного бюджета на развитие системы здравоохранения дополнительно направлено более 4,5 млрд рублей, в том числе на возведение новых медицинских объектов, оснащение учреждений оборудованием, лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан и др.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас