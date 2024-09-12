Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем дружбы народов

В четверг, 12 сентября, избранный губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня дружбы народов.
"Уважаемые друзья! Сегодня в Самарской области - День дружбы народов. Этот региональный праздник мы отмечаем в десятый раз. Его значимость обусловлена самой историей, традициями, укладом жизни нашего края. Здесь веками в дружбе, единстве и согласии живут и трудятся представители более чем 150 национальностей", - отметил избранный губернатор.
Он подчеркнул: сберечь и преумножить бесценное достояние - общая задача.
Вячеслав Федорищев добавил, что сохранение культуры и обычаев народов, проживающих на волжской земле, этнокультурного многообразия Самарской области, уважения к нашим историческим корням - одно из важнейших направлений деятельности правительства области, общественных организаций, национальных культурных объединений региона.
"При нашей поддержке активно развиваются творческие коллективы, работают школы с изучением национального языка и литературы, издаются газеты, функционируют духовные учреждения, открываются музеи и памятники. Большое значение придается расширению культурных связей и контактов с другими российскими регионами, - сказал он. - Вместе мы поддерживаем наших бойцов, участвующих в специальной военной операции, ветеранов боевых действий и их семьи, сообща защищаем наши духовно-нравственные ценности, решаем задачи, поставленные президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, по достижению национальных целей развития страны. Именно в единстве, как свидетельствует вся история России, - наша сила, залог непобедимости и великого будущего нашего многонационального народа".
В заключение Вячеслав Федорищев пожелал жителям Самарской области крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов в труде на благо родной земли, на благо Родины.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...