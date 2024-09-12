Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем дружбы народов

В четверг, 12 сентября, избранный губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня дружбы народов.

"Уважаемые друзья! Сегодня в Самарской области - День дружбы народов. Этот региональный праздник мы отмечаем в десятый раз. Его значимость обусловлена самой историей, традициями, укладом жизни нашего края. Здесь веками в дружбе, единстве и согласии живут и трудятся представители более чем 150 национальностей", - отметил избранный губернатор.

Он подчеркнул: сберечь и преумножить бесценное достояние - общая задача.

Вячеслав Федорищев добавил, что сохранение культуры и обычаев народов, проживающих на волжской земле, этнокультурного многообразия Самарской области, уважения к нашим историческим корням - одно из важнейших направлений деятельности правительства области, общественных организаций, национальных культурных объединений региона.

"При нашей поддержке активно развиваются творческие коллективы, работают школы с изучением национального языка и литературы, издаются газеты, функционируют духовные учреждения, открываются музеи и памятники. Большое значение придается расширению культурных связей и контактов с другими российскими регионами, - сказал он. - Вместе мы поддерживаем наших бойцов, участвующих в специальной военной операции, ветеранов боевых действий и их семьи, сообща защищаем наши духовно-нравственные ценности, решаем задачи, поставленные президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, по достижению национальных целей развития страны. Именно в единстве, как свидетельствует вся история России, - наша сила, залог непобедимости и великого будущего нашего многонационального народа".

В заключение Вячеслав Федорищев пожелал жителям Самарской области крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов в труде на благо родной земли, на благо Родины.