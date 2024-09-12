В Самарской области ужесточат антикоррупционные меры для госучреждений

В Самарской области антикоррупционные меры распространят на государственные учреждения и организации. Соответствующий законопроект внес в губернскую думу врио губернатора Вячеслав Федорищев.

Глава региона предложил изменить региональный закон "О противодействии коррупции" введением в него статьи о профилактике коррупционных правонарушений в госорганизациях. Причем распространяться эти меры будут на организации, "созданные для выполнения задач, поставленных перед органами исполнительной власти".

В частности, такие структуры должны будут принимать кодекс этики и служебного поведения, внедрять в практику стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы, определять ответственных за профилактику коррупционных и иных нарушений, а также предотвращать и регулировать конфликты интересов.

В пояснительной записке к проекту закона именно конфликтам интересов уделяется особое внимание. В частности, указывается, что федеральное антикоррупционное законодательство не возлагает на сотрудников региональных госорганизаций обязанность предотвращать и регулировать такие конфликты.

При этом приводится ссылка на судебную практику - суды признают наличие конфликта интересов при трудоустройстве родственников в одну госорганизацию. В пример приводится дело бывшего руководителя ГБУ "Самарское ветеринарное объединение" Галины Сидоровой. Она была уволена с формулировкой "утрата доверия" в связи с тем, что в госучреждении работали ее отец и муж. Оспорить это решение в судах ей не удалось.

"Предлагается распространить установленные федеральным законом "О противодействии коррупции" требования о недопущении возникновения личной заинтересованности, которая может повлечь или повлекла конфликт интересов, на руководителей и работников организаций, созданных органами власти Самарской области для выполнения задач, поставленных перед ними", - говорится в пояснительной записке.