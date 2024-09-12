ВСК застраховала по ОСОПО МКУ "Служба заказчика по благоустройству ЦАО г. Тюмени"

Тюменский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил полисами ОСОПО муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика по благоустройству центрального административного округа города Тюмени".
Страховая защита действует до августа 2025 г. Согласно договору, полисами ОСОПО обеспечены три объекта. Стоимость контракта составила более 1,2 млн рублей.
Право застраховать объекты компании ВСК получила в результате тендера, в котором также принимали участие ведущие игроки страхового рынка.
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Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
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Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
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