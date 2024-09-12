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ВСК застраховала по ОСОПО МКУ "Служба заказчика по благоустройству ЦАО г. Тюмени"

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тюменский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил полисами ОСОПО муниципальное казенное учреждение "Служба заказчика по благоустройству центрального административного округа города Тюмени".

Страховая защита действует до августа 2025 г. Согласно договору, полисами ОСОПО обеспечены три объекта. Стоимость контракта составила более 1,2 млн рублей.

Право застраховать объекты компании ВСК получила в результате тендера, в котором также принимали участие ведущие игроки страхового рынка.

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