Минобороны отсудило у РКЦ "Прогресс" 150 млн руб. по контракту на производство спутников

Министерство обороны РФ взыскало 150 млн руб. неустойки с АО РКЦ "Прогресс" по контракту на поставку космических аппаратов "Барс-М", сообщается в решении Арбитражного суда Москвы.
Госконтракт на поставку спутников картографирования и дистанционного зондирования Земли "Барс-М" был заключен в августе 2014 года. РКЦ "Прогресс" должен был поставить шесть таких аппаратов. Еще в 2011 г. предприятие начало реконструкцию и техническое перевооружение производственной базы для изготовления космического комплекса оптической разведки "Барс-М".
По данным из открытых источников, всего состоялось четыре пуска ракет-носителей с этими аппаратами. Задержки с поставкой стали поводом для судебных разбирательств и штрафных санкций в отношении менеджмента РКЦ "Прогресс". В начальной редакции контракта предприятие должно было изготовить все шесть "Барс-М" до конца ноября 2020 года. На самарском заводе задержки связывали с ненадлежащим выполнением обязательств поставщиков, которые подрядились обеспечить электрорадиоизделиями импортного производства.
Впоследствии Минобороны продлило сроки исполнения заказа до 30 октября 2023 г., когда РКЦ "Прогресс" должен был поставить шестой "Барс-М". Как сообщается в определении арбитражного суда, стоимость этого аппарата составила 4,5 млрд рублей. По состоянию на февраль 2024 г. самарский завод не предоставил Минобороны шестой "Барс-М". В связи с этим ведомство потребовало неустойку в размере 257,5 млн рублей. Однако суд счел сумму завышенной и снизил ее до 150 млн рублей.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?