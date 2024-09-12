Минобороны отсудило у РКЦ "Прогресс" 150 млн руб. по контракту на производство спутников

Министерство обороны РФ взыскало 150 млн руб. неустойки с АО РКЦ "Прогресс" по контракту на поставку космических аппаратов "Барс-М", сообщается в решении Арбитражного суда Москвы.

Госконтракт на поставку спутников картографирования и дистанционного зондирования Земли "Барс-М" был заключен в августе 2014 года. РКЦ "Прогресс" должен был поставить шесть таких аппаратов. Еще в 2011 г. предприятие начало реконструкцию и техническое перевооружение производственной базы для изготовления космического комплекса оптической разведки "Барс-М".

По данным из открытых источников, всего состоялось четыре пуска ракет-носителей с этими аппаратами. Задержки с поставкой стали поводом для судебных разбирательств и штрафных санкций в отношении менеджмента РКЦ "Прогресс". В начальной редакции контракта предприятие должно было изготовить все шесть "Барс-М" до конца ноября 2020 года. На самарском заводе задержки связывали с ненадлежащим выполнением обязательств поставщиков, которые подрядились обеспечить электрорадиоизделиями импортного производства.

Впоследствии Минобороны продлило сроки исполнения заказа до 30 октября 2023 г., когда РКЦ "Прогресс" должен был поставить шестой "Барс-М". Как сообщается в определении арбитражного суда, стоимость этого аппарата составила 4,5 млрд рублей. По состоянию на февраль 2024 г. самарский завод не предоставил Минобороны шестой "Барс-М". В связи с этим ведомство потребовало неустойку в размере 257,5 млн рублей. Однако суд счел сумму завышенной и снизил ее до 150 млн рублей.