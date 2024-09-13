Владимир Богатырев: Мы должны привлечь в регион молодежь и обеспечить экономику кадрами

В пятницу, 13 сентября, в Самаре прошла церемония вступления в должность губернатора Вячеслава Федорищева. После торжественного мероприятия ректор Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П..Королёва Владимир Богатырев поделился своим видением реализации Программы развития Самарской области, предложенной главой региона.

"Задач в сфере образования и науки очень много. И прежде всего мы должны привлечь в регион молодежь и обеспечить нашу экономику кадрами, выпускниками университетов. Это должны быть специалисты для самых разных отраслей: от цифровой экономики, ИТ-сферы, предприятий ОПК, которым нужны инженеры, до школ, которым нужны педагоги", - подчеркнул Владимир Богатырев.

Оценивая первые 100 дней работы в регионе Вячеслава Федорищева, ректор Самарского университета отметил инициативу, связанную с запуском программы "Доктор наук".

"Эта программа тесно связана с межвузовским кампусом, потому что именно в межвузовском кампусе будут новые лаборатории, будут новые помещения, будут новые коворкинги. Там, где молодежь может себя проявить, там, где будут новые исследования, новые результаты, и там, где будут предоставлены новые бытовые условия для нашей молодежи, для студентов, для аспирантов и для молодых научных сотрудников", - сказал Владимир Богатырев.

По мнению ректора Самарского университета, необходимо работать в направлении развития связи "Школа - Колледж - Университет". "Если школьник не будет знать, куда он поступает, кем он будет работать, то у него будет снижена мотивация на дальнейшую учебу и на поступление в вуз или в колледж. Поэтому мы должны уже со школы объяснять, какие есть профессии, почему необходимо учиться, какие есть образовательные программы. Тогда мы сможем среди наших школьников выявлять наиболее мотивированных детей, которые мечтают создавать новую технику или стремятся заниматься медициной, увлечены точными науками или хотят стать педагогами, и привлекать этих ребят в университеты для обучения", - отметил Владимир Богатырев.