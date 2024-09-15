Глава Самарской области поздравил жителей с Днем федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

В воскресенье, 15 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям по случаю Дня федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

"Ваша служба надежно стоит на страже здоровья граждан. Во взаимодействии с органами исполнительной власти Управление Роспотребнадзора по Самарской области решает поставленные перед ним задачи по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, доброкачественного и безопасного водоснабжения и питания людей, санитарного содержания территорий населенных мест", - сказал Вячеслав Федорищев.

Он отметил, что особое место в работе Роспотребнадзора занимают вопросы охраны окружающей среды, профилактики инфекционных заболеваний, реализации приоритетных проектов, федеральных и региональных целевых программ.

"О том, насколько важна роль службы в жизни каждого человека и всего нашего общества, свидетельствует ваш вклад в борьбу с COVID-19. Благодарю вас за честный, самоотверженный труд, высочайший профессионализм, стремление все свои знания, навыки и опыт использовать во благо людей. Желаю вам счастья, здоровья, успехов в профессиональной деятельности!", - пожелал губернатор.