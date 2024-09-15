Глава Самарской области поздравил жителей с Днем федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

В воскресенье, 15 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям по случаю Дня федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
"Ваша служба надежно стоит на страже здоровья граждан. Во взаимодействии с органами исполнительной власти Управление Роспотребнадзора по Самарской области решает поставленные перед ним задачи по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, доброкачественного и безопасного водоснабжения и питания людей, санитарного содержания территорий населенных мест", - сказал Вячеслав Федорищев.
Он отметил, что особое место в работе Роспотребнадзора занимают вопросы охраны окружающей среды, профилактики инфекционных заболеваний, реализации приоритетных проектов, федеральных и региональных целевых программ.
"О том, насколько важна роль службы в жизни каждого человека и всего нашего общества, свидетельствует ваш вклад в борьбу с COVID-19. Благодарю вас за честный, самоотверженный труд, высочайший профессионализм, стремление все свои знания, навыки и опыт использовать во благо людей. Желаю вам счастья, здоровья, успехов в профессиональной деятельности!", - пожелал губернатор.
Последние комментарии
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка
Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.
Лапушкиной наплевать на благоустройство города, обойдите район департамента по благоустройству города и все будет ясно!
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...