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Экономика и бизнес

Суд вынес решение по делу о банкротстве МП "Самараводоканал"

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Самарской области завершил процесс о банкротстве муниципального предприятия "Самараводоканал". Его инициатором выступало волгоградское ООО "Вектор контроля".

По данным Федресурса, в основу заявления о банкротстве легло неисполнение "Самараводоканалом" судебных актов по спору с "Вектором контроля" еще в 2020–2021 годах. Тогда общество обратилось в суд с заявлением о взыскании с "Самараводоканала" задолженности по договору поставки оборудования, комплектующих и расходных материалов для химической лаборатории, заключенному в мае 2019 года. В июне 2019 года, согласно материалам дела, товар был поставлен, однако "Самараводоканал" оплату не произвел.

В определении суда указывается, что представители муниципального предприятия отрицали сам факт поставки товара от "Вектора контроля". Однако суд эти доводы отклонил, посчитав бездоказательными и не соответствующими материалам дела.

В итоге суд встал на сторону "Вектора контроля" и принял решение о взыскании с "Самараводоканала" в общей сложности 851,7 тыс. рублей, 731,7 тыс. из которых — долги по договору, 55,3 тыс. — пени, оставшаяся сумма — судебные расходы и госпошлина. Решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях. Однако, по всей видимости, МП так и не выплатило деньги компании. Поэтому "Вектор контроля" подал иск о банкротстве "Самараводоканала".

Рассмотрение дела заняло несколько месяцев. В итоге стороны договорились о заключении мирового соглашения. Арбитраж его утвердил, а производство по делу прекратил.

В мировом соглашении указано, что МП должно до конца года выплатить "Вектору контроля" 669,8 тыс. руб., в которые включены задолженность в размере 668 тыс. Руб. и 30% от суммы государственной пошлины в размере 1,8 тыс. рублей. Если должник будет соблюдать график выплат, то выплачивать пени ему не придется.

МП "Самараводоканал" владеет водопроводными и канализационными сетями областной столицы. Раньше оно занималось их обслуживанием. Однако власти решили, что это неэффективно: образовался довольно серьезный уровень износа труб. К ремонту сетей в 2012 году привлекли инвестора — ООО "Самарские коммунальные системы". Компания обслуживает большинство сетей до сих пор. "Самараводоканал" работает в поселках Рубежное, Прибрежный, Береза.

 

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