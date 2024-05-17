МП "Самараводоканал" потребовали признать банкротом

В Арбитражный суд Самарской области поступило заявление о банкротстве муниципального предприятия (МП) "Самараводоканал". Иск, как указано в КАД ВАС, был подан волгоградским ООО "Вектор контроля".

По данным Федресурса, в основу заявления о банкротстве легло неисполнение "Самараводоканалом" судебных актов по спору с "Вектором контроля", который происходил еще в 2020–2021 годах. Тогда общество обратилось в суд с заявлением о взыскании с "Самараводоканала" задолженности по договору поставки оборудования, комплектующих и расходных материалов для химической лаборатории, заключенному в мае 2019 года. В июне 2019 года, согласно материалам дела, товар был поставлен, однако "Самараводоканал" оплату не произвел.

В определении суда указывается, что представители муниципального предприятия отрицали сам факт поставки товара от "Вектора контроля". Однако суд эти доводы отклонил, посчитав бездоказательными и не соответствующими материалам дела.

В итоге суд встал на сторону "Вектора контроля" и принял решение о взыскании с "Самараводоканала" в общей сложности 851,7 тыс. рублей, 731,7 тыс. из которых — долги по договору, 55,3 тыс. — пени, оставшаяся сумма — судебные расходы и госпошлина. Решение устояло в апелляционной и кассационной инстанциях. Однако, по всей видимости, МП так и не выплатил деньги компании.

Примечательно, что в конце прошлого года Арбитражный суд уже рассматривал другое заявление о банкротстве "Самараводоканала". Истцом выступало управление федеральной налоговой службы по Самарской области, которому МП задолжало 20,5 млн руб. налогов. Однако уже после того, как стартовал процесс по рассмотрению иска ФНС, "Самараводоканал" все долги погасил, и дело было прекращено в январе 2024 года.

МП "Самараводоканал" владеет водопроводными и канализационными сетями областной столицы. Раньше оно занималось их обслуживанием. Однако власти решили, что это неэффективно: образовался довольно серьезный уровень износа труб. К ремонту сетей в 2012 году привлекли инвестора — ООО "Самарские коммунальные системы". Компания обслуживает большинство сетей до сих пор. "Самараводоканал" работает в поселках Рубежное, Прибрежный, Береза.