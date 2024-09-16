В Самаре пройдет IX Всероссийский форум "Наука будущего – наука молодых"

Определены финалисты первого этапа IX Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов. Конкурс проходит при поддержке Минобрнауки России. Программный комитет утвердил 350 проектов молодых ученых из Белоруссии, Казахстана, Китая, Конго и России к участию во втором этапе конкурса. Авторы защитят свои исследования очно в формате устных сессий на площадке Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых". Семь человек из финалистов представляют Самарский университет имени Королёва.

Главные задачи конкурса, поставленные Министерством науки и высшего образования, – выявление и поддержка наиболее талантливых и творчески активных студентов и аспирантов, а также стимулирование молодежи к научно-исследовательской деятельности. На конкурс, первый этап которого проходил в течение нескольких месяцев, в этом году поступило более 3000 заявок от студентов и аспирантов из 450 российских вузов и научных организаций. Конкурс проводился по 10 научным секциям: агро-, био- и продовольственные технологии; гуманитарные науки; инженерные науки; информационные технологии и математика; науки о жизни и медицина; науки о Земле, экология и рациональное природопользование; науки о материалах; социальные науки; физика и астрономия; химия и химические технологии.

По результатам независимой экспертизы был сформирован список из 350 участников, прошедших во второй этап. В соотношении по уровням подготовки финалистами стали 77 бакалавров, 102 магистра, 162 аспиранта.

Финалисты Самарского университета имени Королёва: Александр Багров в секции "Физика и астрономия", Денис Жданов и Артем Юртаев в секции "Инженерные науки", Виолетта Ибрагимова в секции "Гуманитарные науки", Александра Карпенко в секции "Науки о материалах", Алена Кирсанова в секции "Информационные технологии и математика" и Анна Никитина в секции "Социальные науки".

Лидерами среди вузов по числу финалистов оказались Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский государственный университет и Московский физико-технический институт.

Местом проведения второго этапа Конкурса станет IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых", который состоится в Самаре на базе Самарского университета им. Королёва с 29 октября по 1 ноября 2024 года. Эксперты отберут по три лучшие работы в каждой из 10 областей наук.