В Самаре пройдет IX Всероссийский форум "Наука будущего – наука молодых"

Определены финалисты первого этапа IX Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов и аспирантов. Конкурс проходит при поддержке Минобрнауки России. Программный комитет утвердил 350 проектов молодых ученых из Белоруссии, Казахстана, Китая, Конго и России к участию во втором этапе конкурса. Авторы защитят свои исследования очно в формате устных сессий на площадке Всероссийского молодежного научного форума "Наука будущего – наука молодых". Семь человек из финалистов представляют Самарский университет имени Королёва.
Главные задачи конкурса, поставленные Министерством науки и высшего образования, – выявление и поддержка наиболее талантливых и творчески активных студентов и аспирантов, а также стимулирование молодежи к научно-исследовательской деятельности. На конкурс, первый этап которого проходил в течение нескольких месяцев, в этом году поступило более 3000 заявок от студентов и аспирантов из 450 российских вузов и научных организаций. Конкурс проводился по 10 научным секциям: агро-, био- и продовольственные технологии; гуманитарные науки; инженерные науки; информационные технологии и математика; науки о жизни и медицина; науки о Земле, экология и рациональное природопользование; науки о материалах; социальные науки; физика и астрономия; химия и химические технологии.
По результатам независимой экспертизы был сформирован список из 350 участников, прошедших во второй этап. В соотношении по уровням подготовки финалистами стали 77 бакалавров, 102 магистра, 162 аспиранта.
Финалисты Самарского университета имени Королёва: Александр Багров в секции "Физика и астрономия", Денис Жданов и Артем Юртаев в секции "Инженерные науки", Виолетта Ибрагимова в секции "Гуманитарные науки", Александра Карпенко в секции "Науки о материалах", Алена Кирсанова в секции "Информационные технологии и математика" и Анна Никитина в секции "Социальные науки".
Лидерами среди вузов по числу финалистов оказались Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский государственный университет и Московский физико-технический институт.
Местом проведения второго этапа Конкурса станет IX Всероссийский молодежный научный форум "Наука будущего – наука молодых", который состоится в Самаре на базе Самарского университета им. Королёва с 29 октября по 1 ноября 2024 года. Эксперты отберут по три лучшие работы в каждой из 10 областей наук.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.