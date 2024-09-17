В Самарском университете подготовили проект дорожной карты "Цифровой завод ОДК"

В Самарском университете им. Королева прошла проектно-аналитическая сессия, в ходе которой был разработан проект дорожной карты внедрения технологий цифрового завода на предприятиях Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

Среди полусотни участников сессии научные сотрудники, преподаватели, аспиранты и студенты Передовой инженерной аэрокосмической школы (ПИАШ), руководители и ведущие специалисты ОДК и ее дочерних предприятий "ОДК — Кузнецов", "ОДК — Сатурн", "ОДК Инжиниринг", а также представители компаний — разработчиков решений в области цифровизации и роботизации производства.

В интересах индустриальных партнеров в ПИАШ разработана концептуальная модель цифрового завода, а затем на основе этой модели созданы два научно-образовательных полигона, две киберфизические фабрики — малых космических аппаратов и малоразмерных газотурбинных двигателей.

Помимо отработки технологий изготовления конкретных изделий здесь работают над созданием интеллектуальных производственных ячеек, из которых затем будут формироваться роботизированные производства под любую поставленную задачу. В рамках модели цифрового завода ученые и инженеры ПИАШ также разрабатывают технологии многоуровневого управления производственными комплексами, состоящими из киберфизических и цифровых фабрик.

"Фронтирная задача ПИАШ — разработать решения, обеспечивающие аэрокосмической отрасли переход от единичного к крупносерийному и массовому производству на основе технологий цифрового завода. Нам необходимо завершить разработку этой технологии и внедрить ее на предприятиях ОДК", — подчеркнул ректор Владимир Богатырев, открывая проектно-аналитическую сессию.

Сессия призвана не только выработать единые подходы к формированию на предприятиях новой производственной системы, но и грамотно выстроить сам процесс передачи разработок ПИАШ в реальное производство.

Представители компаний, разрабатывающих решения в области цифровизации и роботизации, рассказали о возможностях российских роботов, а также об опыте автоматизации производства, в частности, о реализации проекта "Умный цех" на одном из ведущих предприятий ОДК.

В рамках секционных потоков участники сессии обсудили вопросы, связанные с разработкой и внедрением интеллектуальных производственных ячеек и гибких производственных модулей, с их объединением в единую систему на уровне "умный цех" — "умный завод". Также обсудили структуру, функционал и опыт внедрения АСУТП — автоматизированных систем управления технологическими процессами. Затем ученые и производственники проанализировали функционал цифрового завода и основные технологии, необходимые для его создания.

На заключительном этапе проектно-аналитической сессии был представлен проект дорожной карты "Цифровой завод ОДК", доработка которой будет продолжена в рабочем порядке.