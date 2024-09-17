В Самарском университете подготовили проект дорожной карты "Цифровой завод ОДК"

В Самарском университете им. Королева прошла проектно-аналитическая сессия, в ходе которой был разработан проект дорожной карты внедрения технологий цифрового завода на предприятиях Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).
Среди полусотни участников сессии научные сотрудники, преподаватели, аспиранты и студенты Передовой инженерной аэрокосмической школы (ПИАШ), руководители и ведущие специалисты ОДК и ее дочерних предприятий "ОДК — Кузнецов", "ОДК — Сатурн", "ОДК Инжиниринг", а также представители компаний — разработчиков решений в области цифровизации и роботизации производства.
В интересах индустриальных партнеров в ПИАШ разработана концептуальная модель цифрового завода, а затем на основе этой модели созданы два научно-образовательных полигона, две киберфизические фабрики — малых космических аппаратов и малоразмерных газотурбинных двигателей.
Помимо отработки технологий изготовления конкретных изделий здесь работают над созданием интеллектуальных производственных ячеек, из которых затем будут формироваться роботизированные производства под любую поставленную задачу. В рамках модели цифрового завода ученые и инженеры ПИАШ также разрабатывают технологии многоуровневого управления производственными комплексами, состоящими из киберфизических и цифровых фабрик.
"Фронтирная задача ПИАШ — разработать решения, обеспечивающие аэрокосмической отрасли переход от единичного к крупносерийному и массовому производству на основе технологий цифрового завода. Нам необходимо завершить разработку этой технологии и внедрить ее на предприятиях ОДК", — подчеркнул ректор Владимир Богатырев, открывая проектно-аналитическую сессию.
Сессия призвана не только выработать единые подходы к формированию на предприятиях новой производственной системы, но и грамотно выстроить сам процесс передачи разработок ПИАШ в реальное производство.
Представители компаний, разрабатывающих решения в области цифровизации и роботизации, рассказали о возможностях российских роботов, а также об опыте автоматизации производства, в частности, о реализации проекта "Умный цех" на одном из ведущих предприятий ОДК.
В рамках секционных потоков участники сессии обсудили вопросы, связанные с разработкой и внедрением интеллектуальных производственных ячеек и гибких производственных модулей, с их объединением в единую систему на уровне "умный цех" — "умный завод". Также обсудили структуру, функционал и опыт внедрения АСУТП — автоматизированных систем управления технологическими процессами. Затем ученые и производственники проанализировали функционал цифрового завода и основные технологии, необходимые для его создания.
На заключительном этапе проектно-аналитической сессии был представлен проект дорожной карты "Цифровой завод ОДК", доработка которой будет продолжена в рабочем порядке.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.