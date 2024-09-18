Для подготовки специалистов по ИИ объединились два самарских вуза и ИТ-компания

Образовательная программа подготовлена при участии компании "Открытый код" и при поддержке координатора партийного проекта "Цифровая Россия" в Самарской области Олега Сурнина.
"Инженерию искусственного интеллекта" уже называют магистратурой нового поколения. Все потому, что она основана на реальном рабочем процессе в ИТ-компании "Открытый код" и теоретической подготовке в двух самарских вузах: в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики и в Самарском государственном экономическом университете.
"Новые кадры необходимы для решения огромного количества задач в сфере экономики страны. Образование, которое получат студенты, поможет не только укрепить определенную узконаправленную сферу деятельности промышленных предприятий, но и улучшить работу над качеством продукции, контролем, операциями самих предприятий. Все базовые технологии искусственного интеллекта, которые мы применяем в своих проектах, нашли отражение в образовательной программе", — рассказал управляющий компанией ООО "Открытый код", координатор "Цифровой России" в Самарской области Олег Сурнин.
Разработкой программы "Инженерия искусственного интеллекта" занималась команда педагогов, ученых и специалистов в области искусственного интеллекта из компании "Открытый код".
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) — базовый вуз Минцифры, привнес в нее самые передовые знания в сфере цифровых технологий, а Самарский экономический университет (СГЭУ) отвечает за часть знаний, связанных с управлением проектами, расчетом финансово-экономических обоснований и эффектов от внедрения. Компания "Открытый код" открыла для магистрантов свои проекты и предоставила материально-техническую базу.
"Уже с первых дней обучения наши магистранты будут работать и учиться на реальных проектах компании и наших партнеров, — говорит заведующий кафедрой "Инженерия искусственного интеллекта" и директор по управлению проектами компании "Открытый код" Павел Ситников. — Мы предоставляем возможность сразу трудоустроиться в нашу компанию магистрантам, чтобы еще больше интегрироваться в реальный рабочий процесс. Этим летом мы провели первый набор на программу "Инженерия искусственного интеллекта". Нам было выделено пять бюджетных мест. На них было подано более 70 заявок. Это, разумеется, говорит о большом интересе студентов к практико-ориентированной форме обучения. Надеемся, что в следующем году мы расширим количество бюджетных мест. Потому что у нас много талантливых ребят, и много важных задач в самых разных сферах, которые необходимо решать с помощью искусственного интеллекта".
Партийный проект "Цифровая Россия" направлен на поддержку отечественных цифровых сервисов, развития российских IT-компаний, а также обеспечение доступной и безопасной цифровой среды для всех пользователей. Темы информационной безопасности и "цифровой гигиены" в том числе, нашли свое выражение в Народной программе партии "Единая Россия", где отражена роль цифровизации в промышленности, экономике и социальной сфере.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.