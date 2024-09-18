Для подготовки специалистов по ИИ объединились два самарских вуза и ИТ-компания

Образовательная программа подготовлена при участии компании "Открытый код" и при поддержке координатора партийного проекта "Цифровая Россия" в Самарской области Олега Сурнина.

"Инженерию искусственного интеллекта" уже называют магистратурой нового поколения. Все потому, что она основана на реальном рабочем процессе в ИТ-компании "Открытый код" и теоретической подготовке в двух самарских вузах: в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики и в Самарском государственном экономическом университете.

"Новые кадры необходимы для решения огромного количества задач в сфере экономики страны. Образование, которое получат студенты, поможет не только укрепить определенную узконаправленную сферу деятельности промышленных предприятий, но и улучшить работу над качеством продукции, контролем, операциями самих предприятий. Все базовые технологии искусственного интеллекта, которые мы применяем в своих проектах, нашли отражение в образовательной программе", — рассказал управляющий компанией ООО "Открытый код", координатор "Цифровой России" в Самарской области Олег Сурнин.

Разработкой программы "Инженерия искусственного интеллекта" занималась команда педагогов, ученых и специалистов в области искусственного интеллекта из компании "Открытый код".

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) — базовый вуз Минцифры, привнес в нее самые передовые знания в сфере цифровых технологий, а Самарский экономический университет (СГЭУ) отвечает за часть знаний, связанных с управлением проектами, расчетом финансово-экономических обоснований и эффектов от внедрения. Компания "Открытый код" открыла для магистрантов свои проекты и предоставила материально-техническую базу.

"Уже с первых дней обучения наши магистранты будут работать и учиться на реальных проектах компании и наших партнеров, — говорит заведующий кафедрой "Инженерия искусственного интеллекта" и директор по управлению проектами компании "Открытый код" Павел Ситников. — Мы предоставляем возможность сразу трудоустроиться в нашу компанию магистрантам, чтобы еще больше интегрироваться в реальный рабочий процесс. Этим летом мы провели первый набор на программу "Инженерия искусственного интеллекта". Нам было выделено пять бюджетных мест. На них было подано более 70 заявок. Это, разумеется, говорит о большом интересе студентов к практико-ориентированной форме обучения. Надеемся, что в следующем году мы расширим количество бюджетных мест. Потому что у нас много талантливых ребят, и много важных задач в самых разных сферах, которые необходимо решать с помощью искусственного интеллекта".

Партийный проект "Цифровая Россия" направлен на поддержку отечественных цифровых сервисов, развития российских IT-компаний, а также обеспечение доступной и безопасной цифровой среды для всех пользователей. Темы информационной безопасности и "цифровой гигиены" в том числе, нашли свое выражение в Народной программе партии "Единая Россия", где отражена роль цифровизации в промышленности, экономике и социальной сфере.