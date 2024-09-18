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Музыка Культура

Концерт Стаса Михайлова в Самаре отменен

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре отменился концерт Стаса Михайлова, который должен был пройти 17 октября.

"С сожалением сообщаем, что из-за недобросовестности и полного бездействия компании NCA (ООО "Рок-Фест") мы вынуждены отменить концерты Стаса Михайлова 17 октября в Самаре, 26 октября в Екатеринбурге и 28 октября в Челябинске. Менеджмент артиста предпринимал многочисленные попытки повлиять на Михаила Шурыгина (NCA), призывал исполнить обязательства по заключенному договору, но все усилия оказались напрасны. Организатор по неизвестным причинам не оплатил ни аренду залов, ни услуги технических подрядчиков, ни гонорар артиста. Билеты на концерты активно и хорошо продавались. По нашим сведениям, на всех площадках было продано уже больше половины зала", - сообщается в телеграм-канале артиста.

Билеты можно вернуть в местах приобретения.

"Мы обязательно приедем в Самару, Екатеринбург и Челябинск в ближайшее время с юбилейными концертами, но уже с другими организаторами. Все остальные концерты тура состоятся, следите за обновлениями на сайте, города постоянно добавляются", - резюмируют представители артиста.

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