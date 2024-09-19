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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем оружейника

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем оружейника! В Самарской области его отмечают сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса. В нашем регионе работает ряд флагманских предприятий, выпускающих широкий спектр продукции военного назначения — от двигателей для стратегических бомбардировщиков до боеприпасов.

Потребности предприятий оборонного комплекса максимально учтены в разработанной с вашим участием программе опережающего социально-экономического развития Самарской области. Наша цель — обеспечить все условия для выполнения гособоронзаказа, активно помогая при этом решать кадровые проблемы ОПК, оказывать социальную поддержку работникам "оборонки". И мы обязательно будем это делать.

Уважаемые друзья! Вашим самоотверженным трудом, высочайшим профессионализмом, ответственным отношением к делу сегодня, как и во времена Великой Отечественной войны, куется оружие Победы. И для нас нет задачи более важной, чем обеспечить наших защитников Отечества всем необходимым. От того, насколько качественно мы ее выполним, зависят жизни наших героев — участников специальной военной операции, благополучие их семей, судьба всей нашей страны.

Благодарю вас за огромный вклад в обеспечение безопасности наших граждан, в достижение целей СВО, поставленных Главой государства, в укрепление оборонной мощи нашей страны.

Желаю вам и вашим семьям счастья, крепкого здоровья, оптимизма и всего самого доброго!", — говорится в сообщении. 

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