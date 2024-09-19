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Общество

Мошенники от имени ВТБ "дарят" 3000 рублей на карту

19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ предупреждает о фейковых рекламных акциях от имени банка в популярных мессенджерах. Пользователям поступают сообщения, в которых им обещают деньги в подарок за переход по ссылке и участие в реферальной программе. Таким способом мошенники рассчитывают получить доступ к персональным данным или личному кабинету человека в онлайн-банке — вне зависимости от того, в каком банке хранятся его деньги. О схеме мошенничества сообщил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Мошенники регулярно используют схемы с фейковыми рекламными акциями и размещают в популярных мессенджерах и соцсетях лжеобъявления от банков или других крупных компаний. При этом используют фирменную символику, имитируют стиль сообщения и даже добавляют детали, например, ИНН, ЕРИД, ссылку на сайт компании. Пользователям обещают приз в несколько тысяч рублей за участие в акции, опросе или присоединение к реферальной программе.

На самом деле, после перехода по фишинговой ссылке пользователь попадает на страницу с анкетой для ввода персональной информации. При этом для подтверждения действий опасный сайт запрашивает секретный код из СМС, доступ к которому обеспечит мошенникам управление онлайн-банком жертвы или учетной записью на Госуслугах. В целом злоумышленники могут использовать разные предлоги, чтобы убедить пользователей нажать на фишинговую ссылку.

"Мошенники постоянно создают новые схемы, при этом поддерживая старые сценарии и возвращаясь к ним за быстрыми деньгами. Работа фишинговых ссылок не требует от злоумышленников больших усилий или вовлеченности в процесс хищения. Технология работает сама по себе, без внимания, но зато объем возможных хищений может сильно варьироваться, достигая больших сумм. Кроме того, каждый пользователь должен соблюдать личную цифровую "гигиену": проверять безопасность ссылок на сайты и не указывать свою персональную секретную информацию", — отметил Никита Чугунов. 

Чтобы избежать инцидентов с мошенниками, следуйте простым правилам безопасности при работе в интернете. Эксперты банка создали специальный дайджест "ВТБ Онлайн против мошенников", где рассказали о самых популярных видах мошенничества и мерах борьбы с ними. Помимо этого, пользователи ВТБ Онлайн могут быстро проверить ссылку через настройки профиля в разделе "Безопасность". Напоминаем, никогда не указывайте свою персональную информацию, включая паспортные данные и данные банковских карт, на незнакомых сайтах. Также переход по опасной фишинговой ссылке может привести к заражению смартфона вирусом, поэтому следует установить на личное устройство антивирус.

Гид потребителя

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