C 23 сентября "Валдаи" в Самаре будут ходить по новому расписанию

В Самаре с 23 сентября изменится расписание скоростных судов "Валдай". Об этом сообщает "Волга Тревел".
Обновленное расписание будет действовать по 13 октября.
Приобрести билеты можно на сайте. Стоимость билета в одном направлении: взрослый — 800 руб., детский (5 — 10 лет) — 550 руб., дети до пяти лет — бесплатно (без предоставления места).
Последние комментарии
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.