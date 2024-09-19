"Татнефть" — будущим звездам спорта

Благодаря гранту компании "Татнефть" на территории школы № 4 была открыта универсальная спортивная площадка, которая стала настоящим подарком для тех, кто ценит активный образ жизни. Многофункциональная площадка отвечает всем требованиям для проведения различных видов спорта: от баскетбола и волейбола до мини-футбола и занятий воркаутом.
Площадка также оснащена теннисными столами, тренажерами, воркаут-комплексом и зоной для отдыха.
Теперь у детей и молодежи есть место для тренировок, соревнований и просто активного отдыха с друзьями. "Татнефть" подтвердила свою приверженность социальным проектам, направленным на улучшение качества жизни, и открытие площадки стало тому ярким примером.
Добавим, что с 1983 года школа является подшефной "Тольяттикаучуку".
"Сегодня действительно в нашем городе праздник. Открывается многофункциональная спортивная площадка. Работа совместная, но в большей степени это социальное партнёрство Компании "Татнефть". Искренне благодарим компанию от имени Администрации Тольятти за внимание к подшефным школам. Ребята, это все для вас! Пусть данная площадка станет залогом здоровья, успеха и развития", — отметила заместитель главы г. о.Тольятти по социальным вопросам Юлия Баннова.
Последние комментарии
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.