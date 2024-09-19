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Общество

"Татнефть" — будущим звездам спорта

ТОЛЬЯТТИ. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Благодаря гранту компании "Татнефть" на территории школы № 4 была открыта универсальная спортивная площадка, которая стала настоящим подарком для тех, кто ценит активный образ жизни. Многофункциональная площадка отвечает всем требованиям для проведения различных видов спорта: от баскетбола и волейбола до мини-футбола и занятий воркаутом.

Фото: предоставлено ООО "Тольяттикаучук"

Площадка также оснащена теннисными столами, тренажерами, воркаут-комплексом и зоной для отдыха.

Теперь у детей и молодежи есть место для тренировок, соревнований и просто активного отдыха с друзьями. "Татнефть" подтвердила свою приверженность социальным проектам, направленным на улучшение качества жизни, и открытие площадки стало тому ярким примером.

Добавим, что с 1983 года школа является подшефной "Тольяттикаучуку".

"Сегодня действительно в нашем городе праздник. Открывается многофункциональная спортивная площадка. Работа совместная, но в большей степени это социальное партнёрство Компании "Татнефть". Искренне благодарим компанию от имени Администрации Тольятти за внимание к подшефным школам. Ребята, это все для вас! Пусть данная площадка станет залогом здоровья, успеха и развития", — отметила заместитель главы г. о.Тольятти по социальным вопросам Юлия Баннова.

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