Представитель самарской семьи, победившей в конкурсе "Это у нас семейное", вошел в состав Всероссийского родительского комитета

В четверг, 19 сентября, прошло первое заседание Всероссийского родительского комитета, созданного по поручению президента Владимира Путина.

Всероссийский родительский комитет — это новый консультативный органа при Министерстве просвещения Российской Федерации, созданный для совместного решения актуальных вопросов в сфере воспитания и обучения детей. В его состав вошли 32 представителя от каждой семьи-победителя конкурса "Это у нас семейное" — самого народного проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Комитет объединил активных родителей и экспертов в сфере воспитания. В его состав вошли 53 человека, в их числе представители каждой из 32 семей — победителей конкурса "Это у нас семейное", учителя и советники директоров по воспитанию, лидеры общественного мнения. От Самарской области в комитет вошел и присутствовал на первом заседании Игорь Бочков, директор МБОУ лицей "Технический" Самары, почетный работник общего образования. Семейная команда Бербасовых, Бочковых из Самары вошла в число 32 семей, одержавших победу в финале конкурса "Это у нас семейное".

С приветственным словом к участникам заседания Всероссийского родительского комитета обратился первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

"В составе родительского комитета очень много победителей конкурса "Это у нас семейное" — удивительных семей, каждая из которых точно может быть примером. На финале конкурса мы видели удивительную атмосферу любви, взаимного доверия. На встрече президента с финалистами конкурса прозвучало предложение о том, чтобы государство выделяло специальные средства на поддержку инициатив родительских комитетов. Президент быстро принял такое решение, и из резервного фонда уже выделены средства на запуск соответствующего конкурса, который позволит родительским комитетам школ получать на конкурсной основе поддержку на реализацию значимых проектов", — отметил Сергей Кириенко.

Всероссийский родительский комитет сформирован по поручению президента России Владимира Путина по итогам встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов, состоявшейся в январе 2024 года. Инициатива создания комитета была предложена полуфиналистами конкурса "Это у нас семейное" — династией педагогов Каретниковых из Саратовской области. По решению присутствующих участница конкурса, советник директора по воспитанию одной из школ города Балашова Саратовской области Ульяна Каретникова утверждена ответственным секретарем комитета.

Председателем ВРК избран директор Международного детского центра "Артек" Константин Федоренко.

"У нашего комитета широкие задачи — он станет в том числе методическим центром для родителей и учителей. Комитет будет участвовать в подготовке методических рекомендаций. Мы рассчитываем на вашу помощь и предложения. Родители будут также принимать участие в формировании тематики внеурочных занятий "Разговоры о важном". Сегодня разрабатывается стратегия развития образования до 2030 года, и родительский комитет сможет стать участником ее обсуждения", — отметил модератор встречи, министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей", ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил, что в работе комитета примут участие люди, для которых слова "семья", "воспитание", "семейные ценности" носят жизнеутверждающий смысл.

"Наш конкурс "Это у нас семейное" отличается тем, что основные состязания направлены на сближение членов семей. По словам наших участников, многие из них смогли впервые за долгое время объединиться разными поколениями, болели друг за друга. Те предложения, которые были озвучены нашими участниками на встрече с президентом России 8 июля этого года, нашли свое отражение в новом перечне поручений. В том числе принято решение о том, что конкурс будет ежегодным. Хочу выразить уверенность, что дух Всероссийского родительского комитета будет таким же, как в нашем конкурсе — мы будем поддерживать друг друга, думать о наших общих задачах и делать нашу страну сильнее", — отметил Алексей Комиссаров.

Генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль в ходе заседания анонсировал новый грантовый конкурс, который поможет поддержать важные инициативы родительских комитетов. Конкурс пройдет сразу по нескольким направлениям: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое и эстетическое воспитание и научное познание. С инициативой создания такого проекта выступила победитель конкурса "Это у нас семейное" Анастасия Новоселова.

"На встрече с президентом Российской Федерации мы предложили создать фонд инициативных родителей. Ведь кому как не родителю знать, что нужно их ребенку, кому как не родителю хотеть лучшего для своих детей. Эта родительская мотивация, родительский инстинкт будут большой движущей силой, которая принесет пользу государству и обществу", — отметила Анастасия Новоселова.

К ВРК присоединились медийные родители, например, народный артист России, художественный руководитель-директор МХТ им. А. П. Чехова и основатель Фонда Хабенского Константин Хабенский, заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин и телеведущая Мария Ситтель, народная артистка РФ и общественный деятель Диана Гурцкая и олимпийский чемпион в танцах на льду, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы Роман Костомаров. Второе заседание ВРК планируется провести до 20 ноября.

Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия — страна возможностей". В заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране, в финале конкурса — 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, а также Республики Казахстан. Итоги были подведены в День семьи, любви и верности. 32 команды из 26 регионов Российской Федерации получили сертификаты по 5 млн руб. на улучшение жилищных условий. Все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные поездки по стране от программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие".