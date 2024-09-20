В Самарской области к понедельнику ожидаются ночные заморозки до -5°C

В Приволжском УГМС рассказали, что в ближайшие дни, с 20 по 24 сентября, в Самарской области начнет опускаться температура воздуха. В частности, синоптики спрогнозировали ночные заморозки, местами до -1…-5°C.
В пятницу, 20 сентября, в Самаре будет облачно с прояснениями. Утром пройдет кратковременный дождь Ветер северо-западный, 7…12 м/с. Температура воздуха +18…+20 °C.
В субботу, 21 числа, в регионе ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 °C, местами до 14°C, днем +17…+22 °C.
22 сентября в Самарской области сохранится облачная и дождливая погода. Ветер юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха в ночные часы +4…+9 °C, местами до 14°C. Днем ветер северо-западный, 6…11 м/с, местами порывы 15-18 м/с.Температура воздуха +14…+19 °C.
В начале рабочей недели, 23 и 24 сентября, в губернии установится малооблачная погода без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, температура воздуха 0…+5 °C, местами заморозки до -1…-5°C. Днем прогнозируется западный ветер, 4…9 м/с. Температура воздуха +12…+17 °C
Последние комментарии
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!