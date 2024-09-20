В Самарской области к понедельнику ожидаются ночные заморозки до -5°C

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В Приволжском УГМС рассказали, что в ближайшие дни, с 20 по 24 сентября, в Самарской области начнет опускаться температура воздуха. В частности, синоптики спрогнозировали ночные заморозки, местами до -1…-5°C.