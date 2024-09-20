"Транспорт будущего Самара" представит агродрон S-80 на Поволжской агропромышленной выставке

В пятницу, 20 сентября, в Самарской области стартовала XXVI Поволжская агропромышленная выставка. В отраслевом форуме принимает участие компания "Транспорт будущего Самара" с демонстрацией агродрона S-80.
Выставка, организатором которой выступает правительство Самарской области, имеет федеральный статус и проходит при поддержке министерства сельского хозяйства России. Ежегодное событие стало площадкой для обмена опытом, презентации достижений аграрного сектора, обсуждения актуальных вопросов развития и точек роста агропромышленного комплекса.
Поволжская выставка собирает ведущих и начинающих специалистов отрасли, представителей крупных аграрных предприятий, ученых, преподавателей и студентов различных учебных заведений, гостей со всего региона. На площадке можно узнать о мерах государственной поддержки и обсудить перспективы развития агробизнеса.
Основными разделами выставки станут агролизинг, агрострахование, машины и оборудование для растениеводства, животноводства, запасные части, комплектующие, услуги для предприятий и частных лиц.
Производители сельхозтехники представят гостям лучшие технологии, оборудование и технику. Компания "Транспорт будущего Самара" продемонстрирует агродрон S-80. Кроме того, представители ТБС расскажут об открытии "Дрон-сервиса" — федеральной компании, которая будет оказывать услуги с применением БАС, а в этом году начинает предоставлять услуги по обработке полей с помощью дронов.
"Агровыставка — отличная возможность для специалистов отрасли обменяться опытом и узнать о новых технологиях. Такие мероприятия помогают малым и средним производителям продвигать продукцию, а крупным компаниям — демонстрировать достижения. Участие в выставке может стать толчком для развития бизнеса и внедрения новых идей, поэтому наша компания представила агродрон S-80. Эксперты отрасли зададут вопросы производителям и обсудят применение дронов в своем бизнесе. Надеемся, это станет возможностью для аграриев узнать о тенденциях и инновациях в области технологий для сельского хозяйства", — прокомментировал исполнительный директор "Транспорт будущего Самара" Илья Сидоров.
Последние комментарии
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!