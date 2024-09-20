"Транспорт будущего Самара" представит агродрон S-80 на Поволжской агропромышленной выставке

В пятницу, 20 сентября, в Самарской области стартовала XXVI Поволжская агропромышленная выставка. В отраслевом форуме принимает участие компания "Транспорт будущего Самара" с демонстрацией агродрона S-80.

Выставка, организатором которой выступает правительство Самарской области, имеет федеральный статус и проходит при поддержке министерства сельского хозяйства России. Ежегодное событие стало площадкой для обмена опытом, презентации достижений аграрного сектора, обсуждения актуальных вопросов развития и точек роста агропромышленного комплекса.

Поволжская выставка собирает ведущих и начинающих специалистов отрасли, представителей крупных аграрных предприятий, ученых, преподавателей и студентов различных учебных заведений, гостей со всего региона. На площадке можно узнать о мерах государственной поддержки и обсудить перспективы развития агробизнеса.

Основными разделами выставки станут агролизинг, агрострахование, машины и оборудование для растениеводства, животноводства, запасные части, комплектующие, услуги для предприятий и частных лиц.

Производители сельхозтехники представят гостям лучшие технологии, оборудование и технику. Компания "Транспорт будущего Самара" продемонстрирует агродрон S-80. Кроме того, представители ТБС расскажут об открытии "Дрон-сервиса" — федеральной компании, которая будет оказывать услуги с применением БАС, а в этом году начинает предоставлять услуги по обработке полей с помощью дронов.

"Агровыставка — отличная возможность для специалистов отрасли обменяться опытом и узнать о новых технологиях. Такие мероприятия помогают малым и средним производителям продвигать продукцию, а крупным компаниям — демонстрировать достижения. Участие в выставке может стать толчком для развития бизнеса и внедрения новых идей, поэтому наша компания представила агродрон S-80. Эксперты отрасли зададут вопросы производителям и обсудят применение дронов в своем бизнесе. Надеемся, это станет возможностью для аграриев узнать о тенденциях и инновациях в области технологий для сельского хозяйства", — прокомментировал исполнительный директор "Транспорт будущего Самара" Илья Сидоров.