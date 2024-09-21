Хоккеисты ЦСК ВВС проиграли "Металлургу" — 0:3

В субботу, 21 сентября, хоккеисты ЦСК ВВС сыграли с "Металлургом" из Новокузнецка.
Самарцы проиграли со счетом 0:3. У гостей забили Сердюк, Максимов и Шешин.
Главный тренер ЦСК ВВС Юрий Мордвинцев так прокомментировал результат игры: "Сегодня соперник победил по делу. Нас сгубили удаления совершенно ненужные, а Металлург их четко разыграл. Потом пытались это исправить, но, видимо, поздно было".
Теперь 23 сентября ЦСК ВВС встретится с "Динамо-Алтаем".
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