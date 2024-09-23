В четырех районах временно отключат свет 24 и 25 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

24.09.2024 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Зеленовка

24.09.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Борский район:

с. Усманка

24.09.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Борский район:

с. Старая Таволжанка

24.09.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Борский район:

с. Таволжанка

24.09.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Борский район:

с. Гостевка

24.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Чемеричный

24.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Нива

24.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка (ул. Красина).

24.09.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Калиновка

24.09.2024 года с 09.00 до 16.00 (местного времени):

Елховский район:

с. Елховка

24.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

c. Черновка

24.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Нива

24.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Чемеричный

24.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Орловка

24.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Новая Орловка

24.09.2024 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Воротнее

24.09.2024 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красные Дубки

24.09.2024 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Калиновка

25.09.2024 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Зеленовка

25.09.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Титовка

25.09.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Старая Ивановка

25.09.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Седовка

25.09.2024 года с 09.00 до 16.00 (местного времени):

Елховский район:

с. Елховка

25.09.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нероновка

25.09.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Павловка

25.09.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нижняя Орлянка

25.09.2024 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Алимовка

25.09.2024 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Средняя Орлянка

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.