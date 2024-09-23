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Общество

В четырех районах временно отключат свет 24 и 25 сентября

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

24.09.2024 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Зеленовка

24.09.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Борский район:

с. Усманка

24.09.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Борский район:

с. Старая Таволжанка

24.09.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Борский район:

с. Таволжанка

24.09.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Борский район:

с. Гостевка

24.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Чемеричный

24.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Нива

24.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Черновка (ул. Красина).

24.09.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Калиновка

24.09.2024 года с 09.00 до 16.00 (местного времени):

Елховский район:

с. Елховка

24.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

c. Черновка

24.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Нива

24.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Чемеричный

24.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Орловка

24.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Новая Орловка

24.09.2024 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Воротнее

24.09.2024 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красные Дубки

24.09.2024 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Калиновка

25.09.2024 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Зеленовка

25.09.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Титовка

25.09.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Старая Ивановка

25.09.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Седовка

25.09.2024 года с 09.00 до 16.00 (местного времени):

Елховский район:

с. Елховка

25.09.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нероновка

25.09.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Павловка

25.09.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Нижняя Орлянка

25.09.2024 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Алимовка

25.09.2024 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Средняя Орлянка

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

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Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?

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Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

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