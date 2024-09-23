В четырех районах временно отключат свет 24 и 25 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
24.09.2024 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Зеленовка
24.09.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Борский район:
с. Усманка
24.09.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Борский район:
с. Старая Таволжанка
24.09.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Борский район:
с. Таволжанка
24.09.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Борский район:
с. Гостевка
24.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Чемеричный
24.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Нива
24.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Черновка (ул. Красина).
24.09.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Калиновка
24.09.2024 года с 09.00 до 16.00 (местного времени):
Елховский район:
с. Елховка
24.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
c. Черновка
24.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Нива
24.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Чемеричный
24.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Орловка
24.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Новая Орловка
24.09.2024 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Воротнее
24.09.2024 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Красные Дубки
24.09.2024 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Калиновка
25.09.2024 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Зеленовка
25.09.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Титовка
25.09.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Старая Ивановка
25.09.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Седовка
25.09.2024 года с 09.00 до 16.00 (местного времени):
Елховский район:
с. Елховка
25.09.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Нероновка
25.09.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Павловка
25.09.2024 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Нижняя Орлянка
25.09.2024 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Алимовка
25.09.2024 года с 9-00 до 17-00 (местного времени):
Сергиевский район:
с. Средняя Орлянка
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!