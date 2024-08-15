Энергетики сообщили о плановых отключениях света на сентябрь

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

02.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Васильевка, (ул. Центральная, пер. Центральный)

02.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Кузькино (ул. Молодежная).

02.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Шигоны (ул. Революционная).

02.09.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Украинка (ул. Шоссейная, Водокачка МУП "ТЭС", ул. Обороны)

02.09.2024 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Безенчук (ул. Гоголя)

02.09.2024 — 06.09.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Тростянь (ул. Крестьянская)

02.09.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

ст. Звезда (ул. Победы)

03.09.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск (ул. Южная, ул. Западная, ул. Ставропольская, ул. Танкистов, ул. Каховская, ул. Антропова, ул. Саратовская, ул. Герцена, ул. Дачная, ул. Дальневосточная, ул. Ялтинская, ул. Школьная, ул. Тегеранская, ул. Керченская, ул. Плеханова, пер. Плеханова, ул. Радищева, ул. Циолковского, ул. Краснофлотская)

03.09.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Краснооктябрьский (ул. Школьная, ул. Советская)

03.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Шигоны (ул. Карла Маркса, ул. Ульяновская).

03.09.2024 с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Осиновка (ул. Молодежная).

03.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Кооперативная, ул. Полевая, ул. Сергея Орлова, ул. Ворошилова, ул. Калинина, ул. Первомайская, ул. Грачева, ул. Советская, ул. Западная, ул. Окольная, ул. Александровская, 1-й Александровский пер., 2-й Александровский пер., 3-й Александровский пер., 4-й Александровский пер., 5-й Александровский пер., 6-й Александровский пер., 7-й Александровский пер., 8-й Александровский пер., 9-й Александровский пер., 10-й Александровский пер.).

03.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Васильевка, (ул. Центральная, пер. Центральный)

03.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Сокский

03.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старое Вечканово

03.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Черная Речка

03.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Новое Ганькино

03.09.2024 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск

03.09.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Тамбовка ул. Специалистов, ул. Советская

03.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Софинский (ул. Молодёжная дом (9-24)

03.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Бутковский (ул. Рабочая (2-16). ул. Школьная (1-11), З.Ток, мастерские ООО"Сергиевское")

04.09.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

ст. Звезда (ул. Комарова, ул. Гагарина, ул. Кирова)

04.09.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Новокуйбышевск

п. Маяк (ул. Крестьянская)

04.09.2024 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск

04.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Сокский

04.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старое Вечканово

04.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Черная Речка

04.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Новое Ганькино

04.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Сокский

04.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старое Вечканово

04.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Черная Речка

04.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Новое Ганькино

04.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Васильевка, (ул. Центральная, пер. Центральный)

04.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Заветы Ильича, ул. Вознесенского, ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Ново-Полевая, ул. Восточная, ул. Первомайская, ул. Северная, ул. Грачева, ул. Животноводов, проезд Производственный, массив Восточный).

04.09.2024 с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Осиновка (ул. Славянская).

04.09.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Троекурова (ул. Надежды).

04.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Малячкино (ул. Набережная, ул. Советская).

04.09.2024 с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский Район:

с. Торновое (ул. Ворошилова, ул. Красноармейская, ул. Советская).

04.09.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Краснооктябрьский (ул. Садовая, ул. Заречная)

05.09.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Мокша ул. Юбилейная

05.09.2024 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. Безенчук (ул. Пушкина, ул. Луговцева)

05.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Алексеевский (весь посёлок), д. Чагренка (вся деревня), п. Любимовка (весь посёлок

05.09.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Краснооктябрьский (ул. Степная, ул. Заречная)

05.09.2024 с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Волжский Район:

с. Торновое (ул. Заовражная, ул. Некрасовская, ул. Полевая).

05.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Малячкино (ул. Полевая, пер. Сельский, ул. Луговая).

05.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Новозаборовский (ул. Солнечная, ул. Разведочная, ул. Новосадовая, ул. Новая).

05.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Песочный (ул. Садовая).

05.09.2024 с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Осиновка (ул. Лазарева).

05.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Заветы Ильича, ул. Вознесенского, ул. Садовая, ул. Полевая, ул. Ново-Полевая, ул. Восточная, ул. Первомайская, ул. Северная, ул. Грачева, ул. Животноводов, проезд Производственный, массив. Восточный).

05.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Васильевка, (ул. Центральная, пер. Центральный)

05.09.2024 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск

05.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

п. Сокский

05.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Старое Вечканово

05.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Черная Речка

05.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Новое Ганькино

05.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Исаклинский район:

д. Большое Микушкино

09.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Васильевка, (ул. Центральная, пер. Центральный)

09.09.2024 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Королевка

09.09.2024 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Липовский

09.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Взгорье (ул. Пригородная).

09.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Комаровка (ул. Садовая, ул. Лесная).

09.09.2024 с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Осиновка (ул. Славянская).

09.09.2024 с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ермаково (ул. Яблоневая).

09.09.2024 по 13.09.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени с вводом на ночь):

Большечерниговский район:

с. Украинка (ул. Школьная, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Пионерская)

09.09.2024 года с 09-00 до 14-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук, ул. Лермонтова

09.09.2024 — 13.09.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Тростянь (ул. Набережная)

09.09.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск (ул. Крымская, ул. Воронежская, ул. Складская, ул. 1 Овражная)

10.09.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск (ул. Партизанская, ул. Крымская, ул. Пл. Люпаева, ул. Кутузова, пер. Суворовский)

10.09.2024 года с 9-00 до 14-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Крюково (ул. Хлеборобов)

10.09.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Большая Глушица ул. Автомобильная

10.09.2024 с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ермаково (ул. Жигулевская, ул. Центральная, ул. Яблоневая).

10.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Комаровка (ул. Спортивная).

10.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. Взгорье (ул. Пригородная).

10.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Грачева, ул. Рабочая, ул. Цветочная, ул. Приморская, ул. Славянская, ул. Целинная, ул. Советская, ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Волжская, ул. Вознесенского, ул. Ново-Полевая, ул. Сказочная, ул. Желанная, ул. Артельная, ул. Праздничная, ул. Рыбацкая, ул. Уютная, ул. Васильковая, ул. Спокойная, ул. Вишневая, пер. Дальний, пер. Троицкий, пер. Тихий, пер. Веселый, пер. Звонкий, ул. Славянская, пер. Физкультурный, пер. Автолюбителей, пер. Здоровья).

10.09.2024 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Королевка

10.09.2024 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Липовский

10.09.2024 года с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Н. Семенкино

10.09.2024 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Ст. Маклауш

10.09.2024 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Ст. Семёнкино

10.09.2024 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Ерилкино

10.09.2024 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск

10.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Васильевка, (ул. Центральная, пер. Центральный)

10.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Софинский (ул. Молодёжная дом (1-7))

11.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Софинский (ул. Молодёжная дом (1-7))

11.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Васильевка, (ул. Центральная, пер. Центральный)

11.09.2024 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск

11.09.2024 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Р. Добрино

11.09.2024 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Подбельск

11.09.2024 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Ст. Маклауш

11.09.2024 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Спасск

11.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

пос. Луначарский (ул. Долгова, ул. Мира, ул. Школьная, ул. Злобина, ул. Советская).

11.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Ивашевка (ул. Кузнечная, ул. Дорожная).

11.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Комаровка (ул. Северная).

11.09.2024 с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ермаково (ул. Набережная, ул. Шоколадная).

11.09.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Богусское (ул. Дачная)

11.09.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

п. Новоспасский (ул. Ленина, ул. Мира, ул. Магистральная, ул. Суркова)

12.09.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

п. Новоспасский (ул. Гагарина)

12.09.2024 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Обшаровка (ул. Вокзальная, 40 лет Победы, ул. Шоссейная, ул. Елизарова, ул. Зеленая, ул. Лепилиной, пер. Кооперативный. ул. Степная, ул. Соловьиная, ул. Лесная, ул. Советская, ул. Больничная, ул. Мельничная, ул. Крестьянская, ул. Скитальская, ул. Карла Липленхта, ул. Набережная, ул. Волжская, ул. Глотова, ул. Ленинская, ул. Свободная, ул. Пролетарская, пер. Ленинский, ул. Садовая)

12.09.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Осинки (ул. Специалистов)

12.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань (ул. Набережная дом (1-69,2-20) ФАП, ул. Лиманская дом (1-19,40-54), ул. Дружбы дом (2-10,1-11), пер. Озёрный дом (1-9), ул. Мостовая дом (2-6,1-9)).

12.09.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Малороссийск ул. Центральная

12.09.2024 с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ермаково (ул. Овражная, ул. Тольяттинская).

12.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Комаровка (ул. Пушкина).

12.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Ивашевка (ул. Школьная).

12.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

пос. Луначарский (ул. Долгова, ул. Специалистов, ул. Мира, ул. Школьная, ул. Злобина, ул. Пролетарская, ул. Заводская, ул. Цветочная).

12.09.2024 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Спасск

12.09.2024 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Успенка

12.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Васильевка, (ул. Центральная, пер. Центральный)

12.09.2024 года с 09-00 до 14-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п Безенчук ул. Нефтяников.

13.09.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Колывань (ул. Набережная дом (1-69,2-20) ФАП, ул. Лиманская дом (1-19,40-54), ул. Дружбы дом (2-10,1-11), пер. Озёрный дом (1-9), ул. Мостовая дом (2-6,1-9)).

13.09.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Кр. Ивановка (ул. Заречная)

13.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Васильевка, (ул. Центральная, пер. Центральный)

13.09.2024 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Спасск

13.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Лопатино (ул. Полевая, ул. Набережная, ул. Мира, ул. Советская, ул. Садовая).

13.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Радужное (ул. Заречная).

13.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Комаровка (ул. Школьная).

16.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Ивашевка (ул. Молодежная, ул. Пионерская).

16.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Комаровка (ул. Гагарина).

16.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Ворошилова, ул. Кооперативная, ул. Красноармейская, ул. Советская, ул. Полевая, ул. Пионерская, ул. Колхозная, ул. Комсомольская, ул. Степана Разина, ул. Чкалова, ул. Степная, ул. Изумрудная, ул. Восточная, ул. Жигулевская, ул. Специалистов, ул. Набережная, ул. Мира, ул. Солнечная, ул. Луговая, ул. Цветная, пер. Космонавтов, ул. Родины, ул. Зеленая, ул. Первомайская, ул. Садовое кольцо, пер. Тенистый, проезд Больничный, пер. Северный, пер. Калиновый, пер. Рябиновый, пер. Заречный, пер. Морской, пер. Ясный, пер. Белокаменный, пер. Карьерный, пер. 1-й Восточный, пер. Уютный, въезд 7-й Дачный, въезд 8-й Дачный, въезд 9-й Дачный, въезд 10-й Дачный, въезд 11-й Дачный).

16.09.2024 по 18.09.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени с вводом на ночь):

Большечерниговский район:

с. Украинка (ул. Школьная, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Пионерская)

16.09.2024 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Сургут

16.09.2024 — 23.09.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Павловка, п. Монастырский, п. Хомяковка

16.09.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Кр. Ивановка (ул. Центральная)

17.09.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Кр. Ивановка (ул. Центральная)

17.09.2024 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Р. Добрино

17.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Новодевичье (ул. Чапаева).

17.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Ивашевка (ул. Школьная, пер. Водный).

17.09.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Малороссийск (ул. Набережная, ул. Новостройки)

17.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Ленинский (ул. Ровная дом (1-9), Фермы, з.ток, мастерские ООО"Сергиевское")

18.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Ленинский (ул. Ровная дом. (1-9), Фермы, з.ток, мастерские ООО"Сергиевское")

18.09.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

с. Малая Глушица

18.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Ивашевка (ул. Школьная, пер. Водный).

18.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Новодевичье (ул. Ленина).

18.09.2024 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Р. Добрино

18.09.2024 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Балахоновка

18.09.2024 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Сухоречка

18.09.2024 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Клявлинский район:

с. Сходнево

18.09.2024 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ст. Дмитриевка

18.09.2024 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. М. Ключи

18.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сидоровка

18.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с.Захаркино

18.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с.Ниж.Козловка

18.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с.К.Умет

18.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Отрада

18.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Кинель-Черкасский район:

с. Кабановка

18.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. С. Ключ

18.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Дмитриевка

18.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Васильевка

18.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Александровка

18.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Отрада

18.09.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Кр. Ивановка (ул. Центральная)

19.09.2024 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Пестравский район:

с. Мосты

19.09.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Глушицкий (ул. Центральная, Д/Сад)

19.09.2024 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ст. Дмитриевка

19.09.2024 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. М. Ключи

19.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Новодевичье (ул. Октябрьская).

19.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Ивашевка (ул. Школьная, пер. Водный).

19.09.2024 с 09-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Жигулевск район:

г. Жигулевск (ул. Калинина, ул. Кирова).

20.09.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Глушицкий (ул. Центральная, ул. Зинченко, ул. Зеленая, ул. Специалистов, ПАО "МТС")

20.09.2024 с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Валы (ул. Советская, ул. Снежные Валы).

20.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Ивашевка (ул. Школьная, пер. Водный).

20.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Новодевичье (ул. Колхозная).

20.09.2024 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Ст. Дмитриевка

20.09.2024 с 9-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. М. Ключи

21.09.2024 с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Рабочая, ул. Центральная).

22.09.2024 с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Центральная).

23.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Новодевичье (ул. Некрасова, ул. Ленинградская).

23.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Ивашевка (ул. Школьная, пер. Водный).

23.09.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Глушицкий (ул. Центральная, ул. Зинченко, ул. Зеленая, ул. Специалистов, ПАО "МТС")

23.09.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск (ул. Грибоедова, ул. Осипенко, ул. Добролюбова, ул. Ярославская, ул. Чехова, ул. Гоголя, ул. Ново Путиловская, ул. Ленина)

24.09.2024 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск (пер. Суворовский, ул. Суворова, ул. С. Лазо, ул. Солдатская, ул. Текстильщиков)

24.09.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большеглушицкий район:

п. Кочевной ул. Набережная, ул. Центральная

24.09.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Ленинский, весь посёлок (школа, д/сад)

24.09.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

В 7.0 км западнее с. Б. Черниговка (Домик рыбака)

24.09.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Кошкин (Полевой стан КФХ Алмаев В.Е.)

24.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Ивашевка (ул. Школьная, пер. Водный).

24.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Новодевичье (ул. Советская, ул. Пушкина).

24.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Школьная, ул. Мира, ул. Советская).

25.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Школьная, ул. Аптечная).

25.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Ивашевка (ул. Школьная, пер. Водный).

25.09.2024 с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Новодевичье (ул. Будылина, ул. Горького).

25.09.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

3,3 км севернее п. Пекилянка (Тракторная бригада ООО "Злак")

25.09.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

Вблизи с. Большая Черниговка (Садовый домик Сундуков С. А.)

26.09.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

2,3 км восточнее п. Торшиловский (КФХ Тошин А.Г.)

26.09.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Благодатовка (Полевой стан ООО "Волна")

26.09.2024 с 12-00 до 19-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Новодевичье (ул. Куйбышева, ул. Первомайская).

26.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Ивашевка (ул. Школьная, пер. Водный).

26.09.2024 с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Полевая).

27.09.2024 с 14-00 до 21-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Новодевичье (ул. Красноармейская, ул. Комсомольская).

27.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Ивашевка (ул. Школьная, пер. Водный).

30.09.2024 с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Ивашевка (ул. Школьная, пер. Водный).

30.09.2024 с 16-00 до 23-00 (местного времени):

Шигонский район:

с. Новодевичье (ул. Колесникова).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.