Сбер выпустил инновационную версию кредитной СберКарты

К дню рождению Кредитной СберКарты банк выпустил ее инновационную версию. Всего будет выпущено 100 тысяч карт - бесплатно и без предзаказа.

Три года назад клиенты Сбера получили возможность оформлять кредитную Сберкарту. Сегодня такой кредиткой - самой популярной в стране - пользуются уже 17 млн россиян.

К дню рождения Кредитной СберКарты Сбер выпустил ее лимитированную версию: бесплатную кредитную карту со светодиодами. Карту можно оформить в мобильном приложении "СберБанк Онлайн" или в любом отделении банка с 23 сентября. Логотип банка динамически подсвечивается каждый раз, когда карту прикладывают к платежному терминалу или банкомату. При этом карту не нужно подзаряжать - она так же надежна и долговечна, как и обычная СберКарта.