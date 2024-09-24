Сбер выпустил инновационную версию кредитной СберКарты

К дню рождению Кредитной СберКарты банк выпустил ее инновационную версию. Всего будет выпущено 100 тысяч карт - бесплатно и без предзаказа.
Три года назад клиенты Сбера получили возможность оформлять кредитную Сберкарту. Сегодня такой кредиткой - самой популярной в стране - пользуются уже 17 млн россиян.
К дню рождения Кредитной СберКарты Сбер выпустил ее лимитированную версию: бесплатную кредитную карту со светодиодами. Карту можно оформить в мобильном приложении "СберБанк Онлайн" или в любом отделении банка с 23 сентября. Логотип банка динамически подсвечивается каждый раз, когда карту прикладывают к платежному терминалу или банкомату. При этом карту не нужно подзаряжать - она так же надежна и долговечна, как и обычная СберКарта.
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Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.
Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро