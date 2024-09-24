Анастасия Грисяк: "Новое название - институт естественных и математических наук - гораздо лучше отражает специфику деятельности института в научной и образовательной сферах"

Естественнонаучный институт Самарского университета им. Королева с 1 сентября изменил свое название. Что стало причиной его переименования? Влечет ли это за собой какие-то изменения структуры, содержания в образовательной и научно-исследовательской деятельности? Об этом читателям Волга Ньюс рассказала Анастасия Грисяк, директор Института естественных и математических наук Самарского университета им. Королева, доктор физико-математических наук, доцент.

- Естественнонаучный институт создан в структуре Самарского университета в 2016 году на базе трех факультетов - биологического, химического и физического факультетов, в составе которых на тот момент было десять кафедр и реализовывалось восемь основных профессиональных образовательных программ высшего образования (ОПОП ВО) уровня бакалавриат, специалитет и магистратура. В 2021 году в структуру института был включен механико-математический факультет, в составе которого семь кафедр и реализовывалось восемь ОПОП ВО уровня бакалавриат, специалитет и магистратура. Стоит отметить, что, несмотря на "молодость" института, все входящие в него факультеты имеют многолетнюю историю развития на протяжении более чем полувека.

В связи со структурными изменениями в 2021 году возник вопрос об актуализации названия института. Новое название - институт естественных и математических наук - гораздо лучше отражает специфику деятельности института в научной и образовательной сферах.

- Каков спектр образовательных программ, реализуемых в настоящее время в институте? Какие новые интересные и востребованные направления подготовки и форматы обучения у вас появились?

- Спектр направлений подготовки и специальностей многообразен. Он включает области физики, фундаментальной и вычислительной математики и механики, компьютерных наук, информационной безопасности, химии, биологии и наноинженерии. Мы постоянно модернизируем образовательные программы с учетом быстро изменяющихся требований рынка труда, повышаем общий уровень образования в университете и регионе, развиваем фундаментальные и прикладные научные исследования по актуальным направлениям современной математики и естественных наук, привлекаем молодых специалистов к образовательной и научной деятельности института. Наши выпускники - специалисты, способные решать нестандартные задачи, создавать новые знания и инновационные технологии, что определяет их востребованность на рынке труда Самарской области, России и за рубежом.

Набор программ в институте постоянно обновляется. Так, в 2021 году начала реализовываться новая программа по направлению "Математика и компьютерные науки (бакалавриат)", сочетающая математику и высокие IT-технологии, что позволяет использовать готовые цифровые модели и технологии и создавать их самому. В 2024 году разработана и начата реализация междисциплинарной программы дополнительного профессионального образования "Машинное обучение и искусственный интеллект в химическом дизайне биологически активных соединений" в рамках проекта "Цифровые кафедры". Программа посвящена изучению теоретических основ и применению на практике математических методов в химии и биологии, методов машинного обучения и искусственного интеллекта в приложении к химико-биологическим задачам, включая обработку и анализ больших данных.

- Сколько студентов обучается сейчас в институте? Следите ли вы за их дальнейшей судьбой?

- В настоящее время в институте около 2000 обучающихся, включая все уровни подготовки (бакалавриат, специалитет, магистратура и аспирантура). С многими нашими выпускниками мы поддерживаем отношения. Часть выпускников сотрудничают с нами в качестве работодателей, проводят для обучающихся мотивационные лекции, рассказывают о своем опыте, о том, куда и кем можно пойти работать.

Трудно найти организацию, где бы не работали выпускники факультетов нашего института. Это промышленные, медицинские и экспертные лаборатории, природоохранные организации, предприятия химической, нефтехимической, нефте- и газодобывающей отраслей, пищевой и парфюмерно-косметической промышленности, банки, страховые компании и IT-компании, органы федеральной, региональной власти и местного самоуправления, технологические компании и промышленные предприятия и т.д. Также большое количество наших выпускников находят свое призвание в образовательной и научно-исследовательской деятельности, они работают в школах, университетах и научно-исследовательских организациях как в регионе, так и за его пределами.

В процессе обучения все студенты занимаются научно-исследовательской работой, многие являются соавторами статей в высокорейтинговых научных журналах, участвуют в работах по грантам и проектам. В основном такие ребята поступают и продолжают обучение в аспирантуре, а по окончании остаются работать в университете.

- Назовите ТОП-5 ключевых научных проектов института.

- Начнем с биологического факультета. Актуально для Самарской области выполнение работ по созданию условий для сохранения и восстановления популяций редких видов растений, занесенных в Красную книгу Самарской области, не менее интересно и направление, связанное с регуляцией биоритмов, которые позволят выявить генетические механизмы регуляции биологических ритмов и сформулировать основные механизмы воздействия на биоритмы, в том числе регуляция цикла "сон/бодрствование" и коррекция "Jet lag" (синдром смены часовых поясов).

На химическом факультете ведется разработка новых катализаторов, что позволит осуществить импортозамещение и реинжиниринг химической продукции, развиваются методы кристаллохимического анализа, в частности, что позволяет осуществлять дизайн и синтез новых соединений с заданными свойствами, а также открывает перспективы в поиске взаимосвязи между составом, строением и свойствами химических соединений.

Сотрудниками механико-математического факультета проводятся исследования в направлении разработки эффективных схем параллельного атомистически-континуального моделирования процессов разрушения и нелинейного деформирования. Сочетание подходов механики сплошных сред и атомистического моделирования позволит получить более глубокое понимание и реалистическое описание поведения роста трещин и деформационных процессов в условиях воздействия различных сложных систем термомеханических нагрузок.

Еще одно не менее интересное направление связано с развитием фундаментальных основ геометрической теории динамических систем с несколькими временными масштабами, результаты которых позволяют решить важные конкретные прикладные задачи, такие как разработка новых математических моделей горения и взрыва, управление манипуляционными роботами, моделирование критических явлений динамики ветрогенераторов и химических реакторов, моделирование распространения вирусных заболеваний.

С участием сотрудников физического факультета в университете была введена в эксплуатацию самая большая в мире экспериментальная установка по изучению процессов горения, с помощью которой ученые экспериментально подтвердили математические модели образования ряда полициклических ароматических углеводородов при повышенных температурах. Сотрудники физического факультета являются участниками международной коллаборации SPD (Spin Phisics Detector) NICA для подготовки эксперимента на новом ионном коллайдере на базе модернизированного нуклотрона NICA Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, г. Дубна).

На кафедре химии разработан газовый микрохроматограф на основе микрофлюидных систем, который позволяет проводить экологический мониторинг воздуха в онлайн-режиме, экспресс-анализ природного газа, а также может быть использован для определения состава выдыхаемого воздуха с целью неинвазивной диагностики ряда заболеваний.

Это только часть тех направлений исследований, которые проводятся сотрудниками института. Как вы можете видеть, ограничиться пятью ключевыми научными проектами в нашем институте не получится.

Многие научные проекты выполняются при поддержке министерств Российской Федерации и Самарской области, Российского научного фонда, а также в рамках реализации мероприятий программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".

Также следует отметить, что сотрудники института являются руководителями научно-образовательных центров по хроматографии (НОЦ-218), физике неравновесных открытых систем (НОЦ ФНОС-73), фундаментальной и прикладной математике и механике (НОЦ-302), научно-исследовательских лабораторий по физике и химии горения (НИЛ-101), инновационным методам изучения и сохранения биологического разнообразия (НИЛ-232), научно-исследовательского института проблем моделирования и управления (НИИ-310).

- Какие задачи стоят перед коллективом Института естественных и математических наук в ближайшей перспективе?

- Задачи, стоящие перед институтом, состоят в подготовке специалистов, обладающих глубокими теоретическими знаниями и практическими навыками, цифровыми компетенциями, креативным мышлением, способностью к системному анализу и комплексному решению проблем, творческой коммуникацией, способностью к постоянному развитию и самосовершенствованию, в модернизации и развитии института как научно-исследовательского и образовательного комплекса, обеспечивающего реализацию конкурентоспособных образовательных программ, интегрированного в научно-образовательное сообщество региона и страны, в привлечении талантливой молодежи к преподаванию и научно-исследовательской работе, непрерывное профессиональное развитие преподавателей и сотрудников института.

Обобщая сказанное, основной задачей развития института является формирование имиджа института как лидера в области естественных и математических наук в университете, регионе и стране.