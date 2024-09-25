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Общество

"Это не новый ТЦ, а ремонт старого здания": в Самаре разгорается градостроительный скандал

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На пересечении улицы Ташкентской и проспекта Карла Маркса в Самаре еще недавно стояли павильоны уличного рынка, но в 2022 г. стараниями местных жителей и властей их убрали. Люди рассчитывали, что в 15-м микрорайоне появится зона отдыха - аллея с тротуарами и клумбами. Но весной 2024 г. территорию огородили, а за металлическим забором началась стройка масштабного двухэтажного здания, с виду напоминающего торговый центр.

Не получив ни одного разрешения и даже имея на руках решение суда о запрете строительства, собственник уверенно продолжил возводить незаконное капитальное строение и уже сдает помещения в аренду.

Самовольное строительство без разрешений

Вице-спикер Самарской губернской думы Александр Милеев еще в апреле задался вопросом - кто застройщик и есть ли разрешение на возведение здания. Открытой информации депутат не нашел и обратился в Государственную инспекцию строительного надзора Самарской области.

"Специалисты выехали на место, проверили полученную информацию и выяснили, что строительство ведется самовольно. После этого в адрес администрации написали письмо о выявленном факте нарушения законодательства, а власти городского округа обратились в суд. Но что интересно - пока арбитражный суд рассматривает дело, на стройке продолжаются работы. То есть застройщик явно уверен в том, что ему удастся узаконить недвижимость. Это просто произвол", - возмущался Александр Милеев.

Криминал, перестрелки и уверенность в безнаказанности

Рынок в 15 микрорайоне расположен на участке площадью почти 10 тыс. кв. м. Начал работать он еще в 1990-е. Ранее торговые ряды были очень популярны у жителей, но со временем рынок превратился в грязное и запущенное место торговли с каркасными палатками и "сараями" на его территории.

Похожа на ТЦ: жители Самары потребовали снести незаконную постройку у рынка 15-го микрорайона Похожа на ТЦ: жители Самары потребовали снести незаконную постройку у рынка 15-го микрорайона
На пересечении улицы Ташкентской и проспекта Карла Маркса в Самаре развернулась активная стройка. Уже возведены перекрытия двухэтажного здания. К вице-спикеру Самарской губернской думы, депутату Александру Милееву обратились жители Кировского района с просьбой разобраться — кто застройщик и имеет ли он право строить на данном участке. Оказалось, что власти разрешение не выдавали.

По данным, ранее публиковавшимся в СМИ, торговые ряды входили в зону интересов преступной группировки "Законовские". В 2010 г. на его территории произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека и семеро были ранены.

В 2017 г. на данном участке было приобретено небольшое здание. Его снесли, а на его месте замахнулись на стройку коммерческой недвижимости. Только о разрешительных документах никто не вспомнил - владельцы не обращались ни в администрацию района, ни города, ни в министерство строительства.

Несмотря на определение Арбитражного суда от 7 июня 2024 г. о запрете строительства данного объекта, стройка под руководством Н.В.Бондаренко была продолжена, а на заседании суда 10 сентября собственники решили импровизировать.

"На последнем заседании суда представители компании сказали, что ведут не стройку, а занимаются ремонтом старого здания. Но размах уже возведенного каркаса говорит сам за себя - это не прежняя времянка. Администрация города сейчас будет биться в суде за снос уже построенного здания, причем это должно быть сделано за личный счет строителей и их силами. Я буду держать эту историю на контроле", - подчеркнул вице-спикер регионального парламента Александр Милеев.

Вместо аллеи - новые павильоны на трамвайных путях

Александр Милеев также обратился к прокурору Самарской области Сергею Бережицкому с вопросом о законности недавней установки киосков - нестационарных торговых объектов в том же районе. В 2023 г. руководитель рынка Роман Барсуков обещал построить тротуары, провести озеленение, высадить деревья и организовать освещение.

"Вместо обещанной жителям обустроенной пешеходной зоны с освещением, скамейками, газонами, велодорожками органы местного самоуправления не только не ликвидировали установленные ранее торговые павильоны, но и значительно увеличили их количество за счет вновь установленных. Более того, некоторые из них установили на расстоянии ближе 10 м от павильона остановки городского пассажирского транспорта, что является нарушением требований, установленных Правилами благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара", - рассказал Александр Милеев.

Гид потребителя

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