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Удачно отдохнул: инженер из Самарской области в отпуске выиграл в гослотерею "Рапидо Драйв" более 11 млн рублей

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня в портфеле "Столото" собраны одни из самых популярных в мире форматы лотерей: тиражные лотереи, где билет продается с уже заполненными числами, бестиражные лотереи, которые так же называют "моментальными", и тиражные лотереи, где нужно самому выбрать числа.

Фото: предоставлено организаторами

В начале марта 2024 года была запущена государственная лотерея "Рапидо Драйв", которая входит в число тиражных лотерей, где у участников есть возможность отметить в игровом поле билета свою собственную комбинацию. Именно в такой лотерее и повезло инженеру электросвязи Павлу Хорькову* из Самарской области. Находясь с семьей на отдыхе, в ходе 5528-го тиража тольяттинец выиграл суперприз в размере 11 216 160 рублей.

Выигрыш в лотерею — подарок на юбилей

Павел начал участвовать в государственных лотереях около года назад. Билет за 100 рублей, превративший его в лотерейного миллионера, мужчина купил онлайн во время семейного путешествия по Краснодарскому краю.

"Днем, когда пришли с супругой с пляжа в номер, я спонтанно решил купить билет. Лотерею выбрал рандомно и числовую комбинацию отметил наугад, — рассказывает мужчина. — Когда узнал о выигрыше, эмоции были невероятные. Даже не знаю, с чем сравнить. Все оставшиеся дни на отдыхе мы были в приподнятом настроении и на драйве".

В конце сентября Павел празднует свой день рождения. Выигрыш в лотерею пришелся кстати и стал прекрасным подарком, который исполнит мечту юбиляра.

"Возможно, мысли материальны! Я хотел побыстрее закрыть ипотеку и стать полноправным владельцем квартиры. Благодаря выигранным деньгам это желание исполнится быстрее. На оставшуюся часть средств закрою автокредит и поеду с женой и сыном на отдых", — рассуждает победитель.

Павел работает инженером электросвязи в телекоммуникационной компании. Свободное время мужчина посвящает сыну: гуляет с ним в парках города и водит в секцию по плаванию.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые "Столото", за счет целевых отчислений являются значимым источником пополнения федерального бюджета Российской Федерации. Целевые отчисления от лотерейной деятельности используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва — таким образом внося существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.

* Фото публикуется с разрешения победителя.

"ВГЛ 1 Спорт", "ВГЛ 2 Спорт", "ВГЛ 3 Спорт", "ВГЛ 4 Спорт", "ВГЛ 5 Спорт", "ВГТЛ-1", "ВГТЛ-2", "Спорт без границ", "Узоры на льду", "Вперед к победе", "Вершины успеха", "Поехали!", "Быстрее, выше, сильнее!", "Веселые старты", "Спортивный сезон", "Праздник спорта", "Русские игры", срок проведения лотерей — до 31.12.2029. Информация об организаторах лотерей, о правилах их проведения, о призовом фонде лотерей, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей можно ознакомиться на сайте stoloto.ru или по тел. 8 900 555 00 55.

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