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Банки Финансы

ВТБ: мошенники просят россиян обновлять банковские приложения

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты ВТБ фиксируют всплеск мошеннической активности по схеме с обновлением мобильных приложений.

В разговоре с жертвой злоумышленники представляются сотрудниками банков, однако на самом деле речь идет о вредоносной программе, установка которой открывает им доступ к дистанционному управлению смартфоном и хищению денег. По данным ВТБ за сентябрь, на нее приходится каждый десятый звонок в мессенджерах. Об этом рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Мошенники звонят потенциальной жертве через мессенджеры и представляются сотрудниками банка, убеждая в необходимости установить "правильную версию" приложения. Злоумышленники настаивают на том, что обновить его нужно срочно, иначе банк якобы заблокирует счета и карты клиента. После этого жертве присылают ссылку якобы для скачивания приложения, после перехода по которой экран смартфона блокируется. В это время мошенники входят в личный кабинет онлайн-банка, а жертве на телефон приходит СМС с кодом для входа, который злоумышленники на экране используют для вывода денег.

"Такой вид мошенничества достаточно быстро набрал обороты — за первую середину сентября количество жалоб клиентов банка на подобные звонки увеличилось в 6 раз. Сегодня на нее приходится каждый 10-й звонок в мессенджерах. Аналогичные схемы постоянно используются обманщиками под разными предлогами. Если подобная ситуация произошла с вами, сразу прекратите разговор и обратитесь в банк для блокировки личного кабинета, чтобы предотвратить вывод средств. Это очень важно, ведь зачастую мошеннические манипуляции оборачиваются для владельцев карт и счетов нулевым балансом", — отметил Никита Чугунов.

Специалисты ВТБ советуют не поддерживать беседу с незнакомыми людьми, если звонок кажется вам подозрительным, и не выполнять по их требованию действия, связанные с финансами. В частности, устанавливать приложения, открывать доступ к своему устройству, привязывать чужие банковские карты и счета к своим аккаунтам, и, что особенно важно, переводить денежные средства на неизвестный счет. Сотрудники банков никогда не будут вмешиваться в работу мобильных устройств клиентов. В любой подозрительной ситуации стоит немедленно прервать разговор и позвонить в банк, используя официальные контактные данные, например, по номеру 1000. Также напоминаем, что сервис проверки ссылок определит опасный сайт за пару секунд.

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