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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Яндекс.Недвижимость: в Самаре один из самых больших фондов сохранившегося дореволюционного жилья в России

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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14% вторичного жилищного фонда Самары - дома дореволюционной эпохи. Также 14% занимает современное вторичное жилье. Доля застройки советского периода в городе - 72%.

Яндекс.Недвижимость провела исследование рынка вторичной недвижимости в Российских городах-миллионниках. Сервис выделил многоквартирные дома трех исторических эпох - дореволюционные, советские и современную застройку. Новыми принято считать дома, которые еще не были включены в программу капитального ремонта - максимально этот срок составляет пять лет после ввода дома в эксплуатацию. Таким образом, в исследовании Яндекс.Недвижимости современная вторичная застройка определена временной рамкой с 1991 по 2019 год.

Дореволюционное жилье

Самара находится на третьем месте рейтинга городов-миллионников, где сохранилось наибольшее число дореволюционных жилых домов - их доля в городе составляет 14%. На сервисе Яндекс.Недвижимость представлены десятки вариантов жилья в таких домах. Средняя стоимость в доме 1910 года постройки составляет 140000 руб. за 1 кв/м, а самый дорогой лот - в доме 1917 года, его цена составляет 229 000 руб./кв.м.

Советское жилье

Доля жилых домов советского периода в городе составляет 72% от всего вторичного жилья. Зданий, построенных в довоенное время, в Самаре сохранилось более 200, в основном они сосредоточены в Самарском районе, где средняя цена на квартиру в доме 1941 года составляет 159000 руб./кв.м.

В районе станций метро "Победа" и "Безымянка" сохранилось больше всего зданий послевоенного периода. Всего с 1945-1991 года в городе были построены тысячи жилых зданий. Средняя цена на квартиру в доме 1958 года составляет 110000 руб. за 1 кв/м.

Современное российское жилье

Жилых домов, относящихся к современной постройке, - 14% всего жилья, построенного до 2019 года. Наиболее плотно они располагаются  в районе метро "Гагаринская". Средняя цена на квартиру в доме 2008 года в этом районе составляет 123000 руб./кв.м.

Рейтинг городов по эпохам

В исследовании был изучен состав всего жилого фонда, возведенного до 2019 года. За это время в российских городах-миллионниках было построено порядка 128 тысяч многоквартирных домов. При этом большая часть приходится на советскую  застройку, которую можно разделить на два периода - довоенное и послевоенное жилье. Первое составляет всего 3,5% от общего числа вторички, а второе, наоборот, занимает основную долю - 67% от всего жилья в городах-миллионниках. Современное постсоветское жилье, построенное с 1991 по 2019 год, - на втором месте по числу возведенных домов, его доля составляет 20% всех жилых зданий. И на третьем месте дореволюционное жилье - на него приходится  9,5% всего жилого фонда.

Яндекс.Недвижимость также оценила доли построек каждой исторической эпохи в общем объеме застройки мегаполисов России. Так, по доле сохранившихся дореволюционных домов среди всех жилых построек в городе лидирует Санкт-Петербург (29% общего числа), на втором месте - Ростов-на-Дону (28%), на третьем месте - Самара (14%). Также в топ-5 городов с высокой долей сохранившихся дореволюционных домов вошли Нижний Новгород (9%) и Волгоград (7%).

Наибольшая доля построек советского (довоенного и послевоенного периодов) приходится на более молодые города и промышленные центры, которые активно развивались в эту эпоху. Самая большая доля домов советского периода среди всех строение города сегодня находится в Перми (82% от общего числа), на втором месте Екатеринбург (79%), на третьем Омск (79%). Также высока доля построек советского периода в Москве (78%), где в то время было построено множество новых районов. На пятом месте находится Нижний Новгород с долей советской застройки в 77%.

В числе городов с самой высокой долей современной "вторички" оказались города, административные границы которых активно расширялись в последние 30 лет. На этих территориях начиналось масштабное строительство новых районов и жилых комплексов. На первом месте по доле современной вторичной застройки (1991-2019 год) среди всех построек города оказался Волгоград (36% от общей суммы), на втором месте - Казань (32%), на третьем - Челябинск (26%). Также в топ-5 попали Воронеж (26%) и Красноярск (25%). Отдельно стоит отметить Новую Москву, где доля современной застройки находится на самом высоком уровне среди всех российских мегаполисов (62% общего числа).

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