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Вячеслав Федорищев принял участие в церемонии начала строительства самарской судоверфью "Нефтефлот" пассажирских судов

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 26 сентября, самарская компания "Нефтефлот" приступила к строительству двух пассажирских судов. В торжественной церемонии закладки киля судов приняли участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, глава Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко, руководители государственных, коммерческих и общественных организаций.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

Пассажирские суда (катамараны 04790 СОММЕРС L) строятся по заказу АО "Государственная транспортная лизинговая компания" для одного из российских перевозчиков. Проект разработан ПКБ "Форсс Технологии" (Санкт-Петербург). Суда предназначены для скоростной перевозки пассажиров по внутренним водным путям и морским прибрежным районам. Их вместимость составит около 300 человек. Суда длиной около 38 м и шириной около 9,5 м будут оборудованы двумя двигателями по 400 кВт и смогут развивать скорость не менее 10 узлов. Как отмечают в компании "Нефтефлот", это уникальный класс судов, который только недавно получил распространение, ранее подобных судов на самарской судоверфи не строили.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил трудовой коллектив "Нефтефлота" с началом реализации значимого проекта.

"У нас сегодня по-настоящему важный день. Закладываются два совершенно нового типа пассажирских судна, которые будут производиться здесь, на нашем легендарном предприятии. Они по-настоящему уникальны. Как и все, что сделано в Самаре, суда будут сделаны качественно и с любовью, - сказал Вячеслав Федорищев. - Это один из многих больших проектов, которые сейчас реализуются "Нефтефлотом". Уже сейчас благодаря нашим партнерам предприятие загружено заказами до 2028 года. В том числе хотел бы сказать большое спасибо Государственной транспортной лизинговой компании, которая обеспечивает заказом, а главное, служит системным интегратором по этому направлению для многих предприятий России".

Глава региона подчеркнул, что для Самарской области развитие речного пассажирского судоходства - один из важнейших приоритетов.

"Мы сейчас готовим большой проект, который позволил бы Самаре стать международным хабом для грузов, которые будут аккумулироваться не только в Самарской области, но и в других, соседних регионах. Благодарим за поддержку правительство России и руководство Росморречфлота", - отметил Вячеслав Федорищев.

Руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота) Андрей Тарасенко подчеркнул, что президентом Владимиром Путиным и правительством страны поставлена задача по развитию судостроительной отрасли, водного транспорта, речных перевозок.

"Помогая вам, мы сегодня эту задачу решаем. Очень рад, что в Самаре сохранили мощную верфь. Поэтому очень важно, чтобы все это у нас работало. Мы будем основными заказчиками здесь, на судоверфи, и поддержим ее, чтобы она работала и процветала", - сказал руководитель Росморречфлота.

В 2023 г. самарская судоверфь "Нефтефлот" вошла в число судостроительных предприятий - участников государственной "Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта". Сегодня в портфеле заказов судоверфи десятки реализованных проектов. На различных стадиях реализации находятся 16 проектов.

Заместитель генерального директора АО "Государственная транспортная лизинговая компания" Владимир Добровольский сообщил, что ГТЛК сотрудничает с "Нефтефлотом" не один год, выступая заказчиком ряда проектов.

"Мы видим в "Нефтефлоте" надежного партнера, который нас никогда не подводил. Готовы сотрудничать и дальше, обеспечивать заказами. Спасибо большое за ваш труд", - сказал Владимир Добровольский.

Генеральный директор ЗАО "Нефтефлот" Вадим Голованов поблагодарил партнеров судоверфи за сотрудничество и поддержку, а трудовой коллектив предприятия - за работу.

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