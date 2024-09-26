Участницы проекта "Мама-предприниматель" познакомились с успешными практиками самарских бизнес-леди

В Самарской области проходит федеральная образовательная программа "Мама-предприниматель". Участницы проекта изучают основы ведения бизнеса, учатся разработке и презентации собственных проектов. В рамках обучающей программы состоялась серия бизнес-визитов в ателье дизайнера Аллы Селицкой и один из салонов сети оптик Ирины Стебневой. Руководители компаний рассказали об эффективных решениях и дали советы для успешного старта в предпринимательстве.

"Я рада, что посетила швейное производство. Сама собираюсь открывать ателье, у меня уже есть помещение, и я дорабатываю детали. Узнать, как строили свой бизнес успешные предприниматели, было очень полезно, я вдохновилась. В целом проект очень содержательный, радует, что здесь все объясняют доступным языком, меня ведут, мне помогают", - рассказывает предпринимательница из Большой Черниговки Дарья Уколова.

Образовательную программу посещают начинающие предпринимательницы из разных уголков губернии. Так, на прошлой неделе обучающий курс завершили бизнес-леди Тольятти. А на этой неделе 4-дневный интенсив проходят участницы из Самары.

"В первый день обучения для меня все было в новинку, я задавалась вопросом: "Зачем я пришла? Лучше сидела бы дома с ребенком". Во второй день я уже втянулась в обучение, получила много полезной информации от опытных спикеров и подумала: "У меня классный проект, я могу достичь классных результатов". "Мама-предприниматель" - это возможность поверить в себя, в свой проект, презентовать его, понять его ценность", - делится мыслями владелица детской студии шитья Влада Власова.

После обучения каждая участница представит свой бизнес-план на общей презентации проектов. Победительницы городских этапов представят экспертной комиссии свои проекты в региональном финале. Он пройдет 30 сентября в региональном центре "Мой бизнес". На реализацию лучшей идеи победительнице выделят грант в размере 100 тыс. рублей.