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Малый бизнес Экономическая политика

Участницы проекта "Мама-предприниматель" познакомились с успешными практиками самарских бизнес-леди

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области проходит федеральная образовательная программа "Мама-предприниматель". Участницы проекта изучают основы ведения бизнеса, учатся разработке и презентации собственных проектов. В рамках обучающей программы состоялась серия бизнес-визитов в ателье дизайнера Аллы Селицкой и один из салонов сети оптик Ирины Стебневой. Руководители компаний рассказали об эффективных решениях и дали советы для успешного старта в предпринимательстве.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

"Я рада, что посетила швейное производство. Сама собираюсь открывать ателье, у меня уже есть помещение, и я дорабатываю детали. Узнать, как строили свой бизнес успешные предприниматели, было очень полезно, я вдохновилась. В целом проект очень содержательный, радует, что здесь все объясняют доступным языком, меня ведут, мне помогают", - рассказывает предпринимательница из Большой Черниговки Дарья Уколова.

Образовательную программу посещают начинающие предпринимательницы из разных уголков губернии. Так, на прошлой неделе обучающий курс завершили бизнес-леди Тольятти. А на этой неделе 4-дневный интенсив проходят участницы из Самары.

"В первый день обучения для меня все было в новинку, я задавалась вопросом: "Зачем я пришла? Лучше сидела бы дома с ребенком". Во второй день я уже втянулась в обучение, получила много полезной информации от опытных спикеров и подумала: "У меня классный проект, я могу достичь классных результатов". "Мама-предприниматель" - это возможность поверить в себя, в свой проект, презентовать его, понять его ценность", - делится мыслями владелица детской студии шитья Влада Власова.

После обучения каждая участница представит свой бизнес-план на общей презентации проектов. Победительницы городских этапов представят экспертной комиссии свои проекты в региональном финале. Он пройдет 30 сентября в региональном центре "Мой бизнес". На реализацию лучшей идеи победительнице выделят грант в размере 100 тыс. рублей.

Проект "Мама-предприниматель" проходит в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". В Самарской области программу реализует областное минэкономразвития.
Организаторы - Минэкономразвития России. Оператор - АНО "Мой бизнес - мои возможности". Соорганизаторы - Фонд "Наше будущее", Корпорация МСП. Генеральный партнер - компания Wildberries. Банк-партнер - СБЕР. Партнеры проекта - Союз женщин России, компания VK.

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Последние комментарии

михаил вдовин 23 апреля 2015 12:01 В малый и средний бизнес области в 2014 году вложили 573 млн рублей

И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.

Ян Ли 12 февраля 2015 14:58 В самарский реестр городских киосков внесут 113 новых объектов

Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

михаил вдовин 03 декабря 2014 18:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

Папа Римский 03 декабря 2014 14:15 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ

IviL * 08 апреля 2014 04:01 Владельцы киосков в Постниковом овраге обратились с открытым письмом к Дмитрию Азарову

Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее

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