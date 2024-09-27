В Самарской области введут новый штраф для автомобилистов

В Самарской области введут штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам. Проект соответствующих изменений в закон "Об административных правонарушениях на территории Самарской области" опубликован на сайте регионального правительства.

Для грузовиков и автобусов предлагается установить штраф в 5 тыс. руб., для других видов транспорта - 1,5 тыс. рублей.

Напомним, сейчас в регионе одна платная дорога - "Обход Тольятти" с мостом через Волгу. Она была открыта в июле, плату за проезд по ней начали взымать с 1 сентября.