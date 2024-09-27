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"Росатом" и правительство Самарской области подписали дорожную карту о взаимном сотрудничестве

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 26 сентября, в здании правительства Самарской области прошло трехстороннее подписание дорожной карты о дальнейшем развитии партнерских отношений между госкорпорацией "Росатом" и Самарской областью.

В августе текущего года в Самаре впервые прошла бизнес-миссия по партнерству госкорпорации "Росатом" и Самарской области, инициатором сотрудничества с госкорпорацией выступил глава региона Вячеслав Федорищев. По поручению губернатора, совместно с жителями разработана и реализуется программа опережающего социально-экономического развития на пять лет, в ней учитываются все приоритетные сферы развития, обозначенные главой государства Владимиром Путиным.

Документ подписали вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко, директор департамента поддержки новых бизнесов госкорпорации Дмитрий Байдаров и директор представительства "Росатома" в ПФО Дмитрий Кочергин.

Подписанная дорожная карта станет частью работы по обеспечению технологического суверенитета России, консолидации усилий власти и бизнеса для достижения национальных целей, а также комплексного социально-экономического развития региона и атомной отрасли страны.

Запланировано сотрудничество по таким направлениям, как подготовка кадров, здравоохранение, развитие научно-технологической базы и эффективный регион, а также проведение совместных мероприятий предприятий Самарской области с организациями Госкорпорации "Росатом".

По словам вице-губернатора Самарской области Антона Емельяненко большое значение для региона играет взаимодействие с крупными игроками на рынке. "Самарская область — это промышленно развитый регион. Уверен, что подписанная сегодня дорожная карта позволит нам форсировать развитие промышленного комплекса губернии", — отметил Емельяненко.

"Одним из ключевых направлений я считаю взаимодействие с вузами Самарской области. В регионе есть очень сильные вузы. С одним из них скоро должно быть подписано соглашение по развитию аддитивных технологий. Есть и другие направления сотрудничества, например, в сфере медицины, информационных систем и другие. Возможно, региону будут интересны наши наработки, связанные с развитием направления "Умный город", — прокомментировал директор департамента поддержки новых бизнесов госкорпорации Дмитрий Байдаров.

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