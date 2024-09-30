Елена Курдюкова: "Пришло время честного бизнеса и честных методов"

Елена Курдюкова — директор агентства "Перспектива. Реклама и связи c общественностью", которое входит в число лучших коммуникационных агентств Самарской области. Агентство работает с крупным бизнесом и стартапами, застройщиками, медицинскими компаниями и ресторанными группами. Специалисты "Перспективы" выстраивают коммуникации, подбирая эффективные каналы взаимодействия с аудиторией индивидуально под каждого клиента. Опыт работы Елены в сфере рекламы и пиара — более 20 лет. Она поделилась с корреспондентом Волга Ньюс принципами работы своего агентства, рассказала о том, как меняется рынок, как справляться с вызовами реальности и почему пиарщик версии 2024 года должен обладать знаниями не только в сфере маркетинга, но и в юриспруденции.

— Как вы считаете, можно ли научиться профессии пиарщика в университете?

— Агентство "Перспектива" существует семь лет, и каждый год к нам приходят на практику студенты из вузов Самары. Если пять лет назад ребятам действительно были интересны реклама и пиар, они знали фамилии известных маркетологов и креативщиков, Артема Лебедева, Сергея Минаева, ну, или хотя бы читали книги Игоря Манна, то нынешние студенты такими знаниями не обладают. Чаще всего это ребята, которые не набрали много баллов на ЕГЭ, чтобы попасть на другие более престижные специальности, и по остаточному принципу пошли на специальность "Реклама и связи с общественностью". Это печально. Однако я считаю, что тот, кто хочет развиваться, всегда найдет, как это сделать. Вспомним того же Ломоносова, который в возрасте 19 лет прошагал пол-России, потому что хотел учиться.

— Где тогда искать кадры?

— Учить. В сфере рекламы и пиара главное — гибкий ум, широкий кругозор, насмотренность, дальновидность: умение мыслить на 20 шагов вперед и понимать, куда может привести выбранная стратегия продвижения.

— Какие тенденции в сфере пиара и рекламы можно отметить?

— В первую очередь надо отметить ужесточение законодательства в сфере рекламы. Ограничения в сфере рекламы всегда были, но если раньше многие компании относились к этому с легкостью, то сейчас от этой легкости не осталось и следа.

Увеличились суммы штрафов за нарушение закона "О рекламе", выросли и требования государства по отношению к рекламодателям и рекламораспространителям. С 1 сентября 2022 года ужесточили ответственность за нарушение порядка обработки персональных данных. Осенью 2023 года были внесены изменения в закон "О рекламе", и введены требования к маркировке рекламы в интернете.

На деле начал работать закон "Об авторском праве". Если раньше дизайнер мог скачать изображение из интернета и использовать его в своем макете, то теперь накопилась обширная судебная практика. Фотографы все чаще обращаются в суды, чтобы получить деньги с тех, кто использует их фотографии без разрешения, без оплаты и без упоминания автора.

То же самое касается и блогеров. Блогерская деятельность — это уже не только про творчество и продажи, но и про соблюдение законодательства. Кроме того, что необходимо маркировать рекламу, с 1 ноября владельцы страниц в соцсетях, на которые подписано более 10 тысяч человек, должны предоставлять в Роскомнадзор сведения, позволяющие идентифицировать их личность.

— Как компаниям работать эффективно в таких условиях?

— Нужно предъявлять требования к маркетологу и пиарщику, чтобы они изучали не только тренды рекламы, но и юридические аспекты. Не просто креативили, но еще и проверяли насколько это законно.

Мой совет: если человек в штате, прописывайте это условие в его трудовом договоре. Чтобы он нес материальную ответственность за рекламу, которую создает. А при заключении договора с агентством обращайте внимание есть в документе пункт о том, что в случае получения штрафов оно разделит с вами материальную ответственность.

Маркетингом и пиаром порой занимаются люди, которые не имеют базового образования и не имеют представления о существовании закона "О рекламе". С этим надо заканчивать. Мы часто слышим, что соцсети бренда ведет "сын маминой подруги" или "дочка главбуха" — хорошая девочка. Фотоконтент "пилит" между делом айтишник (без договора), а сайт разработал мальчик, который пропал сразу же после получения гонорара.

— Сказался ли запрет платформ Meta* на работе?

— На мой взгляд, чем меньше у тебя инструментов, тем сложнее работать. В запрещенных социальных сетях и в Google теперь нельзя настроить таргетированную рекламу. Оставшиеся монополисты — Яндекс и Вконтакте — заметно подняли цены. В то же время вырос спрос на наружную рекламу, рекламу в СМИ и рекламу у блогеров. Появилась маркировка, ОРД оплачивается по тарифу. Все циклично в мире. Поэтому цены на размещение рекламы тоже поднялись. Так что сказался.

— Согласны ли вы с фразой: "Черный пиар — тоже пиар"?

— В нынешних реалиях — нет. В тренде корпоративная социальная ответственность и благотворительность. Чтобы быть конкурентоспособными в 2024 году, нужно быть ответственным по отношению к своим сотрудникам, клиентам, подрядчикам и партнерам.

Я уверена, что черный пиар — это пережитки 90-х, когда компании нанимали "медийных киллеров" и разносили конкурентов в медиапространстве. Пришло время честного бизнеса и честных методов.

— Какие, по вашему мнению, самые эффективные инструменты пиара?

— Нужно эффективно использовать инструменты под конкретный запрос конкретного клиента. Не бывает в нашем деле универсального листочка-подорожника, который можно приложить к "ранке" и получить эффект. Под каждую задачу инструменты выбираются индивидуально.

— С какими запросами чаще всего приходят к вам в агентство?

— Последний год чаще всего обращаются с запросами на ребрендинг. Компании, которые давно на рынке, хотят шагать в ногу со временем. Заказывают стратегические сессии. В нашем нестабильном мире брендам и людям нужна стабильность, а такие сессии позволяют строить долгосрочные планы, почувствовать стержень, и придать ощущение надежности команде.

А ещё в тяжелые времена людям хочется хлеба и зрелищ, поэтому много запросов на ивенты, благотворительные в том числе. Мы регулярно организовываем внутрикорпоративные мероприятия для заводов и крупных компаний, промомероприятия и социальные ивенты, выставки, презентации, конференции, бизнес-завтраки.

— Какими принципами вы руководствуетесь в своей работе?

— Честность, прозрачность. Работа с пиарщиком, что визит к врачу. Хороший доктор рассказывает, как будет проходить лечение, что и как он будет делать, чтобы пациенту было понятно и не страшно. Так же и с пиарщиком. С клиентами мы всегда на связи, все моменты и все действия обсуждаются. За счет этого возникает то самое доверие, которое помогает нам эффективно работать в команде. А клиент и исполнитель — всегда команда!

— Какие есть сложности в вашей профессии?

— Как и в любой другой — выгорание. Но я люблю свою работу и, как говорится, приду сюда в субботу. Мне нравится то, чем я занимаюсь, поэтому работа мне никогда не надоедает. Однако нужно уметь отдыхать, вовремя уходить в отпуск, брать выходной, когда ты чувствуешь, что действительно устал. А еще помогают регулярные занятия спортом и эмоциональные разгрузки — книги, кино, театр.

— PR — это обычно история не про быстрые результаты. Сталкивались ли вы с такой проблемой, что клиент ждал, что сразу же после первой консультации увеличится его популярность?

— Мы стараемся на каждом этапе рассказывать клиенту, что будет происходить, поэтому таких проблем не возникает.

— На что нужно обратить внимание при договоре с агентством?

— В документе необходимо прописывать все условия — сроки, этапы, шаги, чтобы у человека не возникало иллюзий. Чтобы стать известным и надежным брендом, понадобится время. Есть, конечно, такое понятие "взрывной пиар", но мы им не занимаемся. "Взрывной пиар" — это реклама-вспышка, горит ярко, но быстро тухнет. Поэтому с теми, кто хочет здесь и сейчас проснуться богатым и знаменитым, нам не по пути.

— Набросайте обобщенный портрет вашего клиента — какой он?

— Это клиент, который хочет работать честно вдолгую. Тот, кто готов нести ответственность перед своими сотрудниками, клиентами, гостями, пациентами и пользователями.