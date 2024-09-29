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150 га прошел огонь в Рачейском лесничестве под Сызранью Лесной пожар в Сызранском районе разросся до 57 га В Рачейском лесничестве горит лес Мужчина пострадал при пожаре в Шигонском районе Трое человек спасены на пожаре на ул. Физкультурной в Самаре

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150 га прошел огонь в Рачейском лесничестве под Сызранью

СЫЗРАНЬ. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызранском районе Самарской области вторые сутки продолжают тушить лесной пожар. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Напомним, низовой лесной пожар начался 28 сентября, в 13:33, в 44 квартале Рачейского лесничества, около с. Смолькино. Пострадавших нет

К утру 29 сентября площадь пожара увеличилась до 57 га.

По состоянию на 22:53 тушение продолжается и осложняется труднодоступной местностью и отсутствием подъездов для техники. Площадь активного горения составляла 7 га, а площадь, пройденная огнем, — 150 га.

В связи с лесным пожаром в Сызранском районе объявили режим ЧС.

В тушении возгорания участвует 181 человек и 36 единиц техники, в том числе вертолет ВВС МИ-8 с водосливным устройством.

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