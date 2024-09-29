150 га прошел огонь в Рачейском лесничестве под Сызранью

В Сызранском районе Самарской области вторые сутки продолжают тушить лесной пожар. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Напомним, низовой лесной пожар начался 28 сентября, в 13:33, в 44 квартале Рачейского лесничества, около с. Смолькино. Пострадавших нет
К утру 29 сентября площадь пожара увеличилась до 57 га.
По состоянию на 22:53 тушение продолжается и осложняется труднодоступной местностью и отсутствием подъездов для техники. Площадь активного горения составляла 7 га, а площадь, пройденная огнем, — 150 га.
В связи с лесным пожаром в Сызранском районе объявили режим ЧС.
В тушении возгорания участвует 181 человек и 36 единиц техники, в том числе вертолет ВВС МИ-8 с водосливным устройством.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !