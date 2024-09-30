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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 30 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией.

Глава региона подчеркнул, что эта памятная дата знаменует собой важнейший этап истории.

"Вхождение новых субъектов в состав России стало результатом волеизъявления миллионов людей, которые пожелали войти в общероссийское экономическое, социальное, культурное пространство и таким образом сами определили свое будущее, - сказал Вячеслав Федорищев. - Своим выбором жители территорий, представляющих собой историческую Россию, высказались за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, жить по заветам предков. Сегодня наши герои, участники специальной военной операции, с оружием в руках защищают людей в республиках Донбасса, Запорожской и Херсонской областях от агрессии преступного киевского режима, от навязывания им неонацистской идеологии, от оголтелой русофобии".

Губернатор напомнил, что жители Самарской области, поддерживая защитников Отечества и их семьи, своим трудом приближают общую победу над врагом, помогают восстанавливать мирную жизнь в городе-побратиме Снежное ДНР, оказывают гостеприимство гражданам новых регионов, вынужденным временно покинуть свои дома.

"За нами правда, наша общая судьба и тысячелетняя история российского государства. Мы победим!
Желаю всем жителям нашего региона и присоединенных территорий счастья, здоровья, успехов в труде и чистого неба над головой!", - пожелал он.

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