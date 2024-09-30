Синоптики дали прогноз погоды на зиму в Самарской области

Гидрометцентр России представил вероятностный прогноз аномалий средней за месяц температуры воздуха по Самарской области на отопительный период 2024–2025 годов.

Судя по этим данным, аномальным будет только октябрь. Ожидается, что температура воздуха будет выше нормы, которая составляет +5,9 градуса.

В последующие месяцы температура воздуха будет держаться около нормы: