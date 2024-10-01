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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем пожилых людей

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по по случаю Дня пожилых людей.

"Уважаемые жители Самарской области! Сегодня мы вместе со всей страной отмечаем День пожилых людей.

Этот день — знак признания выдающихся заслуг старшего поколения, заложившего мощный фундамент, на основе которого сегодня строится будущее нашей страны, достигаются успехи во всех сферах жизни — науке, образовании, здравоохранении, культуре и спорте.

Уважение к старшим, искренняя любовь к родителям, забота о них, благодарность ветеранам войны и труда, учителям и наставникам за их терпение, доброту, умение дать мудрый совет и поддержать в трудную минуту — это та основа, на которой стоит семья, общество и государство.

Пожилые люди показывают молодежи пример активной жизненной позиции и гражданской ответственности за судьбу нашей Родины. Они участвуют в акциях волонтеров серебряного возраста, воспитывают в подрастающем поколении патриотизм, прививают молодым людям наши традиционные духовные ценности, потребность преданно служить Отечеству.

От лица всех жителей Самарской области благодарю представителей старшего поколения за тот огромный вклад, который они внесли в защиту, укрепление и развитие нашей страны, сохранение нашей исторической памяти. Большое спасибо вам, дорогие ветераны, за поддержку наших бойцов, участвующих в специальной военной операции, их родных и близких.

Ваши знания, жизненный и профессиональный опыт сегодня особенно востребованы в решении задач, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, по достижению национальных целей развития России.

Низкий вам поклон за все, что вы сделали для страны. Уверен, вместе мы можем сделать еще больше.
Желаю вам здоровья, оптимизма и благополучия, долгих и счастливых лет жизни!", - говорится в сообщении. 

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