В Самарской области выросла заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19

В Самарской области за истекшую неделю выросла заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, за период с 23 по 29 сентября заболеваемость ОРВИ выросла на 17,5% и превысила эпидпорог на 49,9%. Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 45,5%, 3-6 лет на 32,3%, 7-14 лет на 14,1%. Превышение эпидпорога отмечено в возрастной группе 15 лет и старше на 117,8%. Всего за истекшую неделю в регионе ОРВИ заболели 19830 человек.

По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция парагриппа, аденовирусов, риновирусов, сезонных коронавирусов, COVID-19 и единичные случаи РС-вирусов.

COVID-19 заболели на 2,2% больше жителей региона, чем неделей раньше. Превышение среднеобластного показателя отмечалось на 11 административных территориях. Наибольшая заболеваемость зарегистрирована в Тольятти, Безенчукском районе, Новокуйбышевске, Похвистнево, Сызрани.