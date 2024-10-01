Авито Путешествия: выбор квартир для командированных в Самарской области вырос на 48% за год, а загородных объектов — на 224%

С окончанием летнего сезона снять посуточные квартиры с закрывающими документами в среднем в Самарской области стало дешевле на 14%.

В Авито Путешествиях изучили, как за год изменился выбор объектов для посуточного проживания, где готовы предоставить отчетные документы для командированных сотрудников, а также рассказали об изменении цен после окончания летнего сезона.

В сегменте посуточной аренды квартир предложение объектов с отчетными документами за год выросло на 48%. Выбор студий по сравнению с сентябрем 2023 г. увеличился на 63%, "однушек" — на 45%, "двушек" — на 41%, "трешек" — на 39%, объектов с четырьмя комнатами и более — на 36%.

Среди регионов самый заметный рост предложения был зафиксирован в Ростовской области (+78%), Приморском крае (+72%), Нижегородской (+69%), Свердловской (+61%) и Тверской областях (+60%). Положительная динамика наблюдалась во всех регионах, попавших в исследование Авито Путешествий. Подробнее — в таблице 1.

"Средняя стоимость аренды посуточной квартиры с отчетными документами в сентябре 2024 года составляет 3300 руб. — это на 11% меньше, чем в августе текущего года, что объясняется снижением туристической активности из-за сезонного фактора. Всего на Авито Путешествиях сегодня закрывающие документы готовы предоставить владельцы 68% от всех сдаваемых посуточных квартир. В них могут останавливаться не только командированные, но и обычные туристы, что влияет на стоимость аренды таких объектов летом", — прокомментировал Артем Кромочкин, руководитель направления "Авито Путешествия".

Сильнее всего за месяц подешевела посуточная аренда квартир для командированных в Волгоградской области (-22%), Калининградской и Нижегородской областях (-21% в каждой), Ленинградской области (-20%) и Татарстане (-19%). По сравнению с августом 2024 года цены на аренду таких объектов снизились в 31 из 36 регионов исследования. Информация по другим субъектам РФ и средняя стоимость представлена в таблице 1.

В сегменте посуточной аренды загородных объектов предложение жилья с закрывающими документами по сравнению с сентябрем 2023 года увеличилось на 87%. Выбор домов вырос на 93% за год, таунхаусов — на 83%, дач — на 75%, коттеджей — на 69%. Среди регионов самая заметная динамика была зафиксирована в Самарской области (рост в 3,2 раза), Удмуртии и Татарстане (рост в 2,5 раза), Бурятии (рост в 2,4 раза) и Омской области (рост в 2,3 раза). Подробнее — в таблице 1.

По сравнению с августом 2024 года стоимость аренды загородного жилья с закрывающими документами сократилась в 16 из 33 регионов, попавших в исследование Авито Путешествий. Сильнее всего за месяц цена снизилась в Воронежской области (-19%), Ханты-Мансийском АО (-16%), Калининградской области (-15%), Крыму (-12%), Ставропольском крае (-11%) и Челябинской области (-10%). Информация по средней стоимости загородных объектов, владельцы которых готовы предоставить закрывающие документы, представлена в таблице 1.

Таблица 1. Динамика предложения и стоимости объектов в сегменте посуточной аренды с закрывающими документами, данные Авито Путешествий за сентябрь 2024 года