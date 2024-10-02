Волонтеры АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в экологических акциях

Сотрудники аппарата управления, Самарского и Бугурусланского районных нефтепроводных управлений (РНУ) и Центральной базы производственного обслуживания АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в экологических акциях.

В г. Самаре мероприятие состоялось при поддержке ФГБУ "Национальный парк "Самарская Лука" совместно с волонтерским движением "Путь реки". Волонтеры предприятия убирали мусор вдоль пешеходного маркированного маршрута по территории национального парка "Самарская Лука" в районе с. Рождествено на правом берегу Волги. Идея проекта "Путь реки", к которому присоединились добровольцы предприятия, возникла в 2022 году с целью дать возможность туристам безопасно отдыхать, не нарушая при этом красоты парка. Тропа состоит из нескольких типов маршрутов, где ее создатели поставили метки, в том числе с указанием мест ночлега, отдыха и сбора мусора. Вдоль экологической тропы на участке Рождествено — Вислый камень по итогам акции волонтеры предприятия собрали более 80 мешков бытового мусора. Мусор вывезен на полигон, а также отправлен на переработку.

Добровольцы Бугурусланского РНУ очистили от мусора водоохранную зону р. Большой Кинель в месте установки стационарного рубежа подводных переходов магистральных нефтепроводов Бавлы — Куйбышев и Нижневартовск — Курган — Куйбышев в Бугурусланском районе Оренбургской области. Кроме того, была убрана территория вокруг самого стационарного рубежа подводных переходов. Собрано около двух тонн мусора, а также сухостой. Весь мусор оперативно вывезен для утилизации на полигон твердых бытовых отходов.

Всего участие в экологических мероприятиях приняли более 30 работников АО "Транснефть - Приволга".

"Экологические акции проводятся во всех филиалах предприятия ежегодно. Наши сотрудники всегда с большим вдохновением в них участвуют. Помимо уборки территорий и высадки деревьев, мы с коллегами учимся принципам бережного отношения к природе", — отметила волонтер компании Ирина Анисимова.

Работники АО "Транснефть - Приволга" — постоянные участники экологических акций, которые проводятся в регионах осуществления деятельности предприятия. Волонтеры активно организовывают мероприятия, направленные на охрану природы, высадку зеленых насаждений и обустройство мест массового пребывания жителей населенных пунктов, в которых расположены объекты предприятия.