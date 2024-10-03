"Лада" по буллитам уступила "Нефтехимику"

Тольяттинская команда в серии буллитов уступила "Нефтехимику".

Состав "Лады" перед поединком в Нижнекамске претерпел заметные изменения, которые в итоге не затронули только стартовую пятерку — вместо Егора Морозова, Троя Джозефса и Остапа Сафина на лед вышли Зият Пайгин, Никита Попугаев и Владислав Червоненко. На защиту последнего рубежа тольяттинцев вернулся Владислав Подъяпольский, а Александр Трушков переместился на скамейку запасных.

С самых первых смен команды включили хорошие скорости и не стеснялись идти в атаку, но чуть успешнее в завершении оказались нижнекамцы, которые открыли счет на 13-й минуте. Вячеслав Лещенко неотразимо зарядил с кистей в район дальней "девятки" — 1:0. У "Лады" в дальнейшем были отличные шансы, чтобы отыграться, однако в самом опасном моменте Рафаэль Бикмуллин угодил в каркас ворот.

После перерыва "Нефтехимик" удвоил отрыв, чему предшествовала небольшая потасовка между Максимом Березиным и Лукой Профакой, возникшая в результате фола защитника тольяттинцев на одном из хоккеистов хозяев. Возникшее численное преимущество "волки" реализовали за 7 секунд — цель поразил Евгений Митякин. 2:0. У "Лады" же дела с голами не ладились вплоть до третьего периода, пока Никита Попугаев броском с острейшего угла не вонзил снаряд в сетку — 2:1. Далее подопечные Олега Браташа много играли в большинстве, даже какое-то время провели в формате "5 на 3", но шайба в ворота соперника не шла. На выручку тольяттинскому коллективу пришел опытный Максим Березин, сравнявший счет на 57-й минуте — 2:2.

В овертайме никому победу добыть не удалось, а в серии буллитов "Нефтехимик" оказался немного точнее — Никита Хоружев и Егор Корбит своими точными попаданиями оставили "Ладу" без второго балла. 3:2.

Следующий матч тольяттинцы проведут 5 октября на домашнем льду, оппонентом станет "Адмирал" из Владивостока.