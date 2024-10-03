Диана Шнайдер в паре уступила соперницам из США в Китае

Уроженка Тольятти Диана Шнайдер и ее соотечественница Мирра Андреева уступили в четвертьфинальном матче парного турнира категории WTA-1000 в Пекине, в котором встречались с американским дуэтом Софья Кенин/Бетани Маттек-Сэндс.

Со счетом 6:1, 6:2 уверенную победу одержали спортсменки из США.

Матч продолжался ровно 1 час. Российская пара два раза подала навылет, допустила столько же двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных. Их соперницы ни разу не подали навылет, также совершили две двойные ошибки и выиграли четыре брейк-пойнта из девяти, пишет championat.com.