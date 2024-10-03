Жители Самарской области попали в топ активных криптотрейдеров

Размещение мемкоина HMSTR нашумевшего кликер-приложения Hamster Kombat привело к резкому росту интереса жителей страны к криптовалютам. По итогам сентября интернет-трафик на крупнейшие криптоплощадки вырос более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Самыми активными криптотрейдерами помимо москвичей и петербуржцев стали краснодарцы, самарцы и татарстанцы. Об этом свидетельствует аналитика МегаФона на основе обезличенного трафика абонентов на тематические ресурсы.

Создатели популярного приложения Hamster Kombat ("Хомяк") разместили свой мемкоин 26 сентября на восьми мировых биржах по торговле криптовалютами. Мемкоин — разновидность электронной валюты, которая рождается благодаря интернет-мемам или другим трендам. Сегодня существуют десятки шуточных и игровых криптовалют, капитализация которых может достигать нескольких миллиардов рублей.

Оценить денежные успехи Hamster Kombat пока сложно, однако популярность игры вызвала аномальный интерес к криптовалюте в России. Так, в день официального выхода токена HMSTR на биржевые площадки суммарный объём передачи данных с сайтов основных криптобирж превысил среднедневные показатели россиян на 63%. А по итогам сентября общий объём трафика увеличился на 35% по сравнению с сентябрём прошлого года.

26 сентября у пользователей в Самарской области прирост трафика составил + 110%, а по итогам месяца — 62%. Наиболее востребованным валютным рынком в день начала торгов стала крупнейшая мировая площадка Binance, на неё пришлось более 45% всех потраченных Гбайт жителей региона, на второй строчке расположилась Bybit, сгенерировавшая более 26% трафика. Замыкает тройку площадка OKX (15% всего трафика).

Мобильная игра Hamster Kombat была запущена в Telegram в марте этого года. Игроки могли добывать внутриигровую валюту — мемкоин, многократно нажимая на экран смартфона. По информации ее разработчиков, хотя бы один раз в игру сыграли более 300 миллионов пользователей. Летом мемкоин получил название HMSTR, позже стало известно о предстоящем листинге на биржах. Так у игроков появилась возможность поменять заработанное в ходе "тапания" на другие криптовалюты, что вызвало огромный интерес как у почитателей Hamster Kombat, так и у всего криптосообщества.

Напомним, что с 1 ноября 2024 года в России вступит в силу закон о легализации деятельности по добыче криптовалюты, который даст определение ряду понятий и призван помочь урегулировать цифровые операции.