В ближайшие дни в Самаре будет дождливо

В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать самарцам в ближайшие дни, с 4 по 8 октября.

В пятницу днем, 4 октября, в Самаре будет малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха +18…+20 °C.

В субботу, 5 числа, в регионе прогнозируется переменная облачность. Ночью осадков не ожидается, ветер южный, 4…9 м/с, температура воздуха +3…+8 °C, местами заморозки -0…-4°C. Днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер Юго-западный, 4…9 м/с. Температура воздуха +17…+22 °C.

6 октября в Самарской области сохранится переменная облачность, местами - небольшой дождь. Ветер юго-западный, 6…11 м/с. Температура воздуха в ночные часы +7…+12 °C, днем +14…+19 °C.

В начале рабочей недели, 7 и 8 числа, в губернии по-прежнему будет облачно, местами пройдут дожди. Ветер южный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью а +3…+8 °C, днем +18…+23 °C.