Глава Кинеля объяснил паузу в ремонте моста, на котором появился крест

Глава Кинеля Вячеслав Тимошенко прокомментировал ситуацию с затянувшимся ремонтом моста через реку Кинель. Он отреагировал на появление видео с кладбищенским крестом, установленным на въезде на мост, который закрыт уже более двух лет.

Комментарий мэра появился 3 октября в официальной группе города в сети "ВКонтакте". Установку креста в тексте назвали "попыткой строить провокацию".

Тимошенко пояснил, что недалеко от моста осуществляется забор воды для поселка Усть-Кинельский, и строительные работы негативно скажутся на ее качестве.

Поставили крест: завис ремонт моста через р. Большой Кинель Самарский видеоблогер Евгений Щекин снял состояние дороги в пос. Усть-Кинельский, где в июле 2022 г. перекрыли движение по мосту через р. Большой Кинель.

"Сначала нужно построить новую НФС, увести линию питания поселка от моста, а потом браться за его реконструкцию и укрепление, - комментирует мэр. - В настоящее время уже ведется работа по разработке проектно-сметной документации на строительство НФС для дальнейшего включения объекта в федеральный проект. После реализации проекта и консервации существующего водозабора мы сразу же приступим к реконструкции автомобильного моста".

Напомним, еще в июле 2022 г. мост, соединяющий п. Усть-Кинельский с трассой Самара - Бугуруслан, был признан аварийным и закрыт. Областное правительство планировало привлечь федеральные средства на модернизацию водозабора Кинеля и провести глобальную реконструкцию моста.