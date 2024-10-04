16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре на месте автостанции начали строить церковь: видео Глава Кинеля объяснил паузу в ремонте моста, на котором появился крест В ближайшие дни в Самаре будет дождливо Дефицит кадров: свыше 1 тыс. педагогов требуется рынку труда Самарской области У парка Гагарина в Самаре вновь хотят построить высотки

Общество

Глава Кинеля объяснил паузу в ремонте моста, на котором появился крест

КИНЕЛЬ. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 73
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Глава Кинеля Вячеслав Тимошенко прокомментировал ситуацию с затянувшимся ремонтом моста через реку Кинель. Он отреагировал на появление видео с кладбищенским крестом, установленным на въезде на мост, который закрыт уже более двух лет.

Комментарий мэра появился 3 октября в официальной группе города в сети "ВКонтакте". Установку креста в тексте назвали "попыткой строить провокацию".

Тимошенко пояснил, что недалеко от моста осуществляется забор воды для поселка Усть-Кинельский, и строительные работы негативно скажутся на ее качестве.

Поставили крест: завис ремонт моста через р. Большой Кинель Поставили крест: завис ремонт моста через р. Большой Кинель
Самарский видеоблогер Евгений Щекин снял состояние дороги в пос. Усть-Кинельский, где в июле 2022 г. перекрыли движение по мосту через р. Большой Кинель.

"Сначала нужно построить новую НФС, увести линию питания поселка от моста, а потом браться за его реконструкцию и укрепление, - комментирует мэр. - В настоящее время уже ведется работа по разработке проектно-сметной документации на строительство НФС для дальнейшего включения объекта в федеральный проект. После реализации проекта и консервации существующего водозабора мы сразу же приступим к реконструкции автомобильного моста".

Напомним, еще в июле 2022 г. мост, соединяющий п. Усть-Кинельский с трассой Самара - Бугуруслан, был признан аварийным и закрыт. Областное правительство планировало привлечь федеральные средства на модернизацию водозабора Кинеля и провести глобальную реконструкцию моста.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Мухин 01 октября 2024 10:58 СВГК заплатит более десятка штрафов за срыв сроков догазификации

Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Алена Никитина 17 сентября 2024 10:03 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?

Анатолий Илларионов 31 августа 2024 06:44 В Самаре открыли движение трамваев по ул. Ново-Садовой

Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?

Игорь Шохин 28 августа 2024 01:08 В Самарской области утвердили новую систему оплаты вывоза мусора

Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.

Фото на сайте

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3