Глава Кинеля объяснил паузу в ремонте моста, на котором появился крест

Глава Кинеля Вячеслав Тимошенко прокомментировал ситуацию с затянувшимся ремонтом моста через реку Кинель. Он отреагировал на появление видео с кладбищенским крестом, установленным на въезде на мост, который закрыт уже более двух лет.
Комментарий мэра появился 3 октября в официальной группе города в сети "ВКонтакте". Установку креста в тексте назвали "попыткой строить провокацию".
Тимошенко пояснил, что недалеко от моста осуществляется забор воды для поселка Усть-Кинельский, и строительные работы негативно скажутся на ее качестве.
"Сначала нужно построить новую НФС, увести линию питания поселка от моста, а потом браться за его реконструкцию и укрепление, - комментирует мэр. - В настоящее время уже ведется работа по разработке проектно-сметной документации на строительство НФС для дальнейшего включения объекта в федеральный проект. После реализации проекта и консервации существующего водозабора мы сразу же приступим к реконструкции автомобильного моста".
Напомним, еще в июле 2022 г. мост, соединяющий п. Усть-Кинельский с трассой Самара - Бугуруслан, был признан аварийным и закрыт. Областное правительство планировало привлечь федеральные средства на модернизацию водозабора Кинеля и провести глобальную реконструкцию моста.
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Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
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