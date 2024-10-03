Поставили крест: завис ремонт моста через р. Большой Кинель

Самарский видеоблогер Евгений Щекин снял состояние дороги в пос. Усть-Кинельский, где в июле 2022 г. перекрыли движение по мосту через р. Большой Кинель.

В июле 2022 г. мост был признан аварийным. Движение было закрыто по автодороге Самара - Бугуруслан от примыкания автодороги Усть-Кинельский - Новый Сарбай - Урал - Муханово до развязки на с. Богатое.

Тогда же областное правительство планировало привлечь федеральные средства на модернизацию водозабора Кинеля и провести глобальную реконструкцию моста через р. Большой Кинель. Об этом 2 августа 2022 г. сообщал первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

"После закрытия моста отремонтировали прилегающую дорогу с обеих сторон", - пишет Щекин и прикладывает к своем посту видеоролик, снятый в начале октября 2024 г.: